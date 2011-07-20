Заключенные СИЗО отметили день рождения с шумом на всю Россию

Следственные органы проведут проверку в отношении должностных лиц следственного изолятора в подмосковном Серпухове, где заключенные устроили костюмированную вечеринку, сообщает следственный комитет России.

Несколько дней назад в интернете появились фотографии, на которых предположительно изображены заключенные СИЗО №3 Серпухова во время празднования дня рождения одного из арестантов.

Люди на снимках одеты в маскарадные костюмы, на столе стоит красная икра и бутылки спиртного. Вечеринка снималась на мобильный телефон, а фотографии были выложены в социальной сети в интернете.

"Следственными органами СК РФ по Московской области организована доследственная проверка сведений о грубом нарушении правил внутреннего распорядка в следственном изоляторе города Серпухова, которые стали возможными в результате злоупотребления своими полномочиями должностных сотрудников или при их попустительстве", - говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи установят, каким образом в камере оказались запрещенные предметы (телефон, нож), а также как и за чей счет осуществлялась покупка и доставка продуктов питания.