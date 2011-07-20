Дженнифер Лопес пела в Крыму для сына миллионера (фото)

Во вторник в Крыму пела и плясала Дженифер Лопес. Американскую суперзвезду за миллион долларов пригласили выступить на свадьбе сына узбекского нефтяного магната и миллионера Азама Асланова — 33-летнего Амона (сейчас семья живет в Индонезии). Об этом сообщает "Сегодня".Торжество прошло в крымском пансионате «Айвазовский», что под Алуштой, где в 2009-м отмечал свое 70-летие экс-президент Леонид Кучма.

Пансионат принадлежит украинскому бизнесмену, совладельцу корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергею Таруте. Поэтому вначале появились слухи, что он должен был выдавать замуж одну из своих дочерей. Однако в окружении бизнесмена эту информацию не подтвердили, сказав, что свадьба дочери действительно будет, но вроде как в сентябре.

Правда, Асланов человек для Таруты не чужой. Как говорят, он его бизнес-партнер.

В «Айвазовском» ради свадьбы отпустили на неделю весь персонал — от горничных до поваров. Приготовлениями торжества занималась компания, которая специально организовывает праздники. На воротах пансионата висела табличка с информацией, что с 17 по 20 июля «Айвазовский» не будет работать и принимать отдыхающих. Молодожены пригласили на торжество около 500 гостей. Некоторые добирались на вертолете, для них подготовили вертолетную площадку.

А развлекать гостей помимо Дженифер Лопес пригласили более 15 российских звезд: Баскова, Киркорова, Земфиру, группы «Город-312», «Мумий Тролль». Вели мероприятие резиденты «Камеди Клаб» Александр Ревва, Тимур Батрутдинов, Гарик Харламов.

Охраняли покой новобрачных и приглашенных отряды «Беркута» и «Грифона», а комплекс оцепила охрана, вооруженная автоматами. По мнению представителей компаний, организующих грандиозные торжества, по самым скромным оценкам, такая свадьба обошлась в $10—15 млн. И это, возможно, самая дорогая свадьба в современной истории нашей страны.

Дженифер Лопес, которая прилетела в Крым во вторник в пять утра, привозила с собой большую группу подтанцовки, бэк-вокал, гримеров и 20 тонн звукоаппаратуры. Поселили суперзвезду в пентхаусе в отеле «Вилла Елена», что в 100 метрах от набережной в Ялте. В сутки такой номер стоит 32 890 грн. Подъезд отеля оккупировали фаны певицы, но ее так никто и не увидел. Когда она садилась в лимузин, чтобы поехать на свадьбу, выход перекрыли тремя фургонами.