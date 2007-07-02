На мосту через Днепр образовался затор длиной в 20 километров

В Херсонской области с 17.00 воскресенья до 1.00 понедельника на автомосту через Днепр со стороны Цюрупинска образовалась очередь автотраспорта длиной около 20 километров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, причина затора – ремонт дороги и два небольших ДТП.

За последние четверо суток это уже второй такой затор на данном мосту.