На Днепре столкнулись две моторные лодки: погибла женщина

В Херсонской области во время столкновения двух моторных лодок погибла женщина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, в субботу, 16 июля, на Днепре в райцентре Голая Пристань около 23.00 произошло столкновение двух лодок, в результате столкновения были травмированы три человека.

Все пострадавшие были госпитализированы, в частности, 45-летний мужчина в стабильном состоянии в реанимационное отделение областной больницы, 28-летняя женщина в состоянии средней тяжести и 30-летняя женщина в тяжелом состоянии – в Голопристанскую районную больницу.

Утром на следующий день 30-летняя пострадавшая умерла в больнице.

По данным УМЧС, виновник столкновения скрылся.

Правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств инцидента.