На Днепре столкнулись две моторные лодки: погибла женщина
Виновник скрылся
В Херсонской области во время столкновения двух моторных лодок погибла женщина.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, в субботу, 16 июля, на Днепре в райцентре Голая Пристань около 23.00 произошло столкновение двух лодок, в результате столкновения были травмированы три человека.
Все пострадавшие были госпитализированы, в частности, 45-летний мужчина в стабильном состоянии в реанимационное отделение областной больницы, 28-летняя женщина в состоянии средней тяжести и 30-летняя женщина в тяжелом состоянии – в Голопристанскую районную больницу.
Утром на следующий день 30-летняя пострадавшая умерла в больнице.
По данным УМЧС, виновник столкновения скрылся.
Правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств инцидента.