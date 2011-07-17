Умер полицейский, отыскавший самый большой в мире клад

Полицейский в отставке Сундар Раджан, благодаря которому были найдены несметные сокровища в одном из храмов в Индии, скончался в возрасте 70 лет, сообщает Би-би-си.

Раджан прославился тем, что через суд добился раскопок в храме XVIII века Падманабхасвами – одной из святейших обителей бога Вишну.

В результате в сокровищницах храма были обнаружены золотые и серебряные украшения, а также драгоценные камни стоимостью около 22 миллиардов долларов, которые сотни лет были скрыты от людских глаз.