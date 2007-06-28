Spice Girls объявили о воссоединении и кругосветном туре

Группа Spice Girls официально объявила о воссоединении и анонсировала мировой концертный тур на своем официальном сайте.

Тур начнется с выступления 7 декабря 2007 года в Лос-Анджелесе. За два месяца Spice Girls также планируют посетить Лас-Вегас, Нью-Йорк, Лондон, Кельн, Мадрид, Пекин, Гонконг, Сидней, Кейптаун и Буэнос-Айрес.

Слухи о возрождении группы циркулировали в средствах массовой информации уже давно, но получили официальное подтверждение только сейчас.

"Это все ностальгия. Но если к старым поклонникам захотят присоединиться новые фанаты, это будет замечательно. Хотелось бы верить что наши песни универсальны и существуют вне времени. Надеюсь, молодежи они тоже понравятся", - заявила Джерри Холливелл, одна из участниц коллектива.

Spice Girls образовалась в 1994 году. Квинтет успел выпустить три студийных альбома и объявил о распаде в начале 2001 года. Холливелл вышла из состава Spice Girls еще раньше, в 1998 году.