Коммунальщики брали деньги за ежемесячное уничтожение крыс

В Броварах разоблачены работники коммунального предприятия, которые нанесли потребителям ущерб на сумму 1 106 458 гривень.

Об этом УНИАН сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области.

Во время проверки работники милиции установили нарушение служебными лицами 14-го и 15-го пунктов «Порядка формирования тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий». Согласно законодательству Украины, в формуле расчета расходов тариф на проведение работ по дератизации на один квадратный метр площади дератизации составляет 1,29 гривни. Эта цена - годовая. Между тем, броварские коммунальщики рассчитали тарифы таким образом, что горожане данную сумму платили не раз в год, а ежемесячно. Такие расчеты привели к безосновательному завышению плановых расходов по предоставлению вышеуказанных услуг.

Теперь по материалам сотрудников Управления государственной службы борьбы с экономической преступностью ГУМВД Украины в Киевской области и межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью и служебным положением).

На данный момент по делу проводится следствие, осуществляются необходимые следственно-оперативные мероприятия.