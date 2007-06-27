Менты, верните наши деньги!

Мнение

Посмотрел по ТВ сюжет, после чего сразу же пошел шерстить Интернет. Оказалось, за делами пропустил освещение такого события, как избиение пьяными подростками отдыхающих на озере Торфы на Лесном массиве в Киеве.

Читаешь, и волосы становятся дыбом. Оказывается, молодые гопники в течение двух часов терроризировали окружающих. Вооруженные бутылочными «розочками», они под руководством своего лидера Марадоны чуть не утопили мужчину, вступившегося за пострадавших. Затем избили беременную женщину, другому мужику разбили глаз. Когда одна из компаний заскочила в машину, чтобы поскорей уехать из этого места, отморозки окружили ее, высадили бревном стекло, стали раскачивать автомобиль. Хулиганы избивали детей, отбирали у отдыхающих мобильные телефоны. «Тогда я стала перед этими подонками на колени и начала умолять их не трогать хотя бы детей. Было очень страшно. Пока я стояла на коленях... раз пять уписалась от страха», – вспоминает одна из пострадавших.

Что вы делаете? Там же дети!" – кричали им. – А они в ответ: "Ваши дети такие же суки, как и вы. Их тоже надо убивать!" Тем не менее, некоторым отдыхающим чудом удалось вырваться из этого ада. «По дороге к Лесному массиву беглецам попался милицейский "уазик". "Вы к нам на вызов едете?" – с надеждой спросили пассажиры "Жигулей". "Нет, мы на Троещину", – прозвучал ответ. Чуть позже по дороге попался автомобиль ГАИ. – Я выбежала к ним навстречу в разорванном купальнике, босиком и закричала: "Помогите! Там на озере людей убивают!" – вспоминает Ирина. – "Не волнуйтесь. Все будет хорошо! – ответили автоинспекторы. – Мы сейчас привезем наряд милиции на озеро". Но... развернулись и поехали совсем в другую сторону от райотдела милиции».

Журналисты установили, что в тот день на пульт Деснянского райотдела действительно поступал вызов о драке в районе озера возле Лесного кладбища. Вызов приняли в 17.43 и занесли в журнал с присвоением регистрационного номера. После этого вызов перенаправили в дежурившую в тот день по городу часть – Оболонское отделение Государственной службы охраны. Дежурный Оболонского отделения сказал, что вызов они получили, но никакой драки по указанному адресу не обнаружили.

В материале говорится, что по факту этого избиения заведено уголовное дело: статья 296 "Хулиганство". Как сообщают правоохранители, одиннадцать участников происшествия уже установлены. Правда, судя по всему, правоохранители работают не лучше, чем они работали в тот день, а с главным участником избиения еще связаться не удалось. «Пока еще не опрашивали», – заявляет начальник отделения криминальной милиции по делам несовершеннолетних Деснянского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве Александр Бобровник.

То есть, как можно понять, никто из этих отморозков еще не задержан, пока они находятся на свободе и, может, даже отдыхают на своем любимом месте, у того самого озера. О главном зачинщике избиения начальник говорит: «Он уехал из Киева, но знаем, когда и где появится». Да, и это весьма жизнеутверждающий факт. Все прямо как в том анекдоте. «Олег Кошевой дома?» – «Нет его». – «Когда будет, скажите, гестапо приходило. Сильно ругалось».

Вот так работает моя милиция, которая нас почему-то совсем не бережет. Кажется, единственное, что профессионально умеют делать люди в погонах, это жаловаться. Зарплата у них низкая, денег на бензин нет, работы много. Что еще забыли?

Однако на деле выходит так, что милиция прекрасно помнит о своих правах, но начисто забывает о своих обязанностях. Не согласны, товарищи в погонах? Тогда давайте, может, установим наши отношения в договорном порядке. Мы ведь платим вам налоги? Платим. Какая часть из них уходит на ваше содержание? И как вы ее должны отрабатывать? В течении какого времени милиция должна приехать на место преступления: за десять минут, за двадцать, за два часа? Если все же этого не произошло, то, может, вы вернете нам наши деньги? Мы в таком случае наймем людей, которые будут охранять наш покой. Давайте разойдемся: мы вам не платим, вы не делаете вид, что нас охраняете.

Занимайтесь своими делами, крышуйте в метро бабушек, в конце концов. Мы же, отправляясь на отдых, прикупим себе оружия. Его применение, конечно, уголовно наказуемо, но, судя по тому, как вы у нас работаете, нам ничего не грозит: любых людей можно убить среди белого дня и уйти незамеченным правоохранителями. А если все же возбудят уголовное дело, начнут искать, то уехать, как тот же Марадона, в другой город, и пусть ждут, пока не состарятся.

Хотя, знаете, не все так однозначно в работе нашей милиции. Это я пишу, вспомнив то, как недавно «Беркут» избивал на стадионе ни в чем не повинных фанатов. Надо же, и за это мы тоже отдаем свои деньги. Давайте, наконец, поставим в этом точку.

Андрей Каменский, г.Киев