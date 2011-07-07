Мировые рейтинги «хоронят» Украину: наше будущее не светло и не прекрасно?

По подсчетам ООН, за чертой бедности сейчас живут четверо из 5 украинцев. При этом за последний год мы обеднели на 10%. Украина заняла 83-е место в рейтинге развития общества ООН, потеряв 7 позиций всего за год.

Опубликованный на днях журналом «Forbes» рейтинг 10 худших экономик мирапоказал, что Украина заняла четвертое место в этом списке, пропустив вперед Мадагаскар, Армению и Гвинею. По показателям ВВП на душу населения Украина уступает «даже таким странам, как Сербия и Болгария». При этом Государственный департамент США объясняет такую ситуацию сложной системой регулирования, слабым управлением, неисполнением решений суда и коррупцией.

А в обнародованном также в последние дни «Рейтинге прогресса»,составленном компанией ФБК на основе результатов самых известных в мире рейтингов, Украина оказалась на предпоследнем месте из 101. Как указывается в отчете компании, Украина опустилась во всех без исключения рейтингах.

Так, в рейтингах стран по Индексу конкурентоспособности Украина опустилась с 78 на 89 место, по Индексу условий ведения бизнеса – с 132 на 145, по Индексу развития человеческого потенциала (ООН) – с 64 на 69, по рейтингу «Лучшие страны для жизни» - с 62 на 73, по рейтингу экономически свободных стран – с 109 на 127, по Индексу экономической свободы – с 112 на 164, по Индексу восприятия коррупции – с 99 на 134 место.

Однако если сейчас жизнь украинцев стала хуже вследствие деятельности или бездеятельности теперешней власти, то в дальнейшем ожидается лишь еще большее ухудшение.

Так, главным фактором увеличения промышленного производства и ВВП Украины, как в прошлом году, так и в первой половине этого года, стал рост металлургического экспорта вследствие значительного повышения мировых цен на сталь. О чем четко свидетельствуют данные Госстата. В частности, за январь-апрель 2011 года экспорт черных металлов увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 40,1%, а изделий из него – на 96,5%.

Однако эта «лавочка», похоже, уже закрывается для Украины. Если за первые 4 месяца нынешнего года мировые цены на сталь повысились в среднем на четверть, то, начиная с мая, они медленно поползли вниз. Кроме того, из-за крупных экономических проблем в мире снизился и спрос на черные металлы. Как следствие, дела у украинских металлургов в последние месяцы заметно ухудшаются.

В частности, по мнению экспертов в этой сфере, общая негативная ситуация на внешних рынках стала главной причиной снижения объема экспортных отгрузок из Украины в мае. Согласно данным Кабинета министров, в мае экспортные поставки по сравнению с апрелем снизились на 2,3% - до 2,197 млн. т.

А в июне, также согласно данным правительства, производство проката в Украине снизилось на 12% к уровню мая и составило 2,406 млн. т. Данное падение объемов выпуска металлопродукции было обусловлено снижением производства на крупнейших метпредприятиях страны. Так, на 28,1% в июне по сравнению с маем упало производство на «Азовстали», на комбинате «АрселорМиттал Кривой Рог» в июне зафиксирован спад производства на 24,2%, на ММК им. Ильича наблюдалось снижение производства на 6,8%. Улучшения ситуации в этом аспекте не предвидится, как минимум, до осени. Однако и потом вполне может не произойти улучшения. Если же в ближайшее время таки привалит вторая волна мирового экономического кризиса, тогда цены на сталь покатятся вниз еще стремительней. А Украину в таком случае ожидает мощный кризис по сценарию второй половины 2008 года.

Также нужно отметить, что, в том числе, замедление темпов роста экспорта уже привело к снижению золотовалютных резервов Украины. В мае они сократились почти на полмиллиарда долларов, в июне – на 334 млн. долл. А в конце текущего года в таких условиях вполне может начаться сильная девальвация гривни, как это имело место также осенью-зимой 2008 года.

Кроме того, ухудшение жизни украинцев непременно произойдет вследствие принятия пенсионной реформы, предусматривающей, в частности, увеличение пенсионного возраста на 5 лет для женщин и на 2 года для мужчин, работающих в бюджетной сфере.

Также к концу этого года ожидается увеличение цен на импортный газ до уровня около 400 долл. за тысячу кубометров – попытки Януковича и Азарова уговорить кремлевских руководителей на удешевление российского газа пока что безуспешны. В связи с чем, а также во исполнение Меморандума между Украиной и МВФ, украинцев наверняка подстерегает еще в этом году дальнейшее повышение цен на газ и увеличение коммунальных тарифов. Что приведет к еще большему росту инфляции в целом.

Не радует и ситуация с внешними инвестициями. Так, за первый квартал 2011 года объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил лишь 894,3 млн. долл., тогда как, например, в соответствующем квартале 2008 года - 3 406,3 млн. долл. Серьезные инвесторы не идут в Украину, опасаясь колоссальной коррупции и отсутствия честной конкуренции на этой почве.

Таким образом, перспективы на будущее для украинцев весьма и весьма печальны. И это, исходя из вышеприведенной информации, совершенно реальный прогноз.

Александр Бескоровайный