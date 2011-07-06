Матчук: отмена техосмотра и доверенностей до конца не продуманы

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по устранению чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок», которым предусмотрена отмена техосмотра автомобилей, не сможет по-настоящему заработать через 30 дней со дня его опубликования.

Такое мнение в эфире «5 канала» высказал народный депутат, член партийной группы «Наша Украина» Виктор МАТЧУК, сообщает пресс-служба партии.

По убеждению депутата, за такое короткое время правительство, в частности, не сможет технически обеспечить выполнение пункта об отмене требования по обязательному наличию у водителя доверенности на управление транспортным средством.

«Законом предусмотрено, что водитель, пользуясь чужим автомобилем, может не показывать доверенности. Такая практика существует, например, в Соединенных Штатах. Вот только в США каждая милицейская машина оснащена терминалом, с помощью которого полицейский может на месте определить, находится этот автомобиль в розыске или нет. Как вы думаете, украинские автомобили ГАИ оснащены такими терминалами? Понятно, что нет. Заключительные положения закона обязывают Кабмин обеспечить такую техническую возможность за 30 дней. Вы себе можете представить, во-первых, сколько это стоит, а во-вторых, реально ли это сделать за 30 дней в таком государстве, как Украина, где вообще нет централизованной базы данных, а есть только региональные базы?» - отметил В.МАТЧУК.

Экс-губернатор также сомневается, что данный закон даст возможность полностью побороть коррупцию при прохождении техосмотра для тех категорий автомобилей, для которых он останется обязательным. Оговорки, в частности, вызывает передача полномочий по проведению техосмотра определенным субъектам ведения хозяйства.

«В законе не прописано, какие требования будут к этим хозяйствующим субъектам и кто будет предоставлять право на осуществление проверки. Вместе с тем закон определяет, что бланки актов обследования автомобилей будут документами строгой отчетности. Но кто и в каком порядке будет продавать этим субъектам ведения хозяйства такие бланки? По какой цене они будут продаваться? Кроме того, такие субъекты ведения хозяйства будут иметь доступ к общегосударственной базе данных технического контроля автомобилей. Кто и по какой цене будет продавать доступ к этой базе данных? Это все будет явно не бесплатно», - считает В.МАТЧУК.

По его словам, именно деятельность таких хозяйствующих субъектов является «взрывоопасной» и создает новые возможности для коррупции.

«Требования к этим субъектам, которые в дальнейшем будут проводить техосмотр, можно было прописать в законе. Тогда это было бы публично, это был бы предмет открытой дискуссии в Верховной Раде. Вместо этого закон определяет, что это должен сделать Кабинет министров. А это уже будет внутренний документ, который немногие будут видеть», - отметил В.МАТЧУК.