Журнал «Профиль» закрывается

Акционеры ОАО «Главред-медиа» в пятницу, 1 июля, приняли решение закрыть журнал «Профиль».

Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе «Главред-медиа».

Причины закрытия журнала – отрицательные финансовые показатели издания на протяжении последних полутора лет, а также то, что идейный вдохновитель и основательница журнала Алена ГРОМНИЦКАЯ приняла решение уйти из издательства.

Последний номер журнала вышел 2 июля 2011 года.