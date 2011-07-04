Журнал «Профиль» закрывается
17:33, 04 июля 2011Разное
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На то есть две причины
Акционеры ОАО «Главред-медиа» в пятницу, 1 июля, приняли решение закрыть журнал «Профиль».
Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе «Главред-медиа».
Причины закрытия журнала – отрицательные финансовые показатели издания на протяжении последних полутора лет, а также то, что идейный вдохновитель и основательница журнала Алена ГРОМНИЦКАЯ приняла решение уйти из издательства.
Последний номер журнала вышел 2 июля 2011 года.
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