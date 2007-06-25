Регионал Калашников, опять двойка!

Мнение

Манипулирование историей в угоду политике в последнее время приняло уродливые и возмутительные формы. И возмутительнее всего то, что в пиаровском запале политики даже не пытаются вникнуть в те исторические факты, на которых они “лепят” себе имя. Не задумываются над тем, как воспринимает их шаги главный двигатель всего в стране – народ.

22 июня, в священный и трагический день начала страшной войны, на сайте Партии регионоввывесили такое себе "душевное" сообщение, о том, что депутат от ПР и Председатель Всеукраинской общественной организации «Общевоинский Союз Украины» Олег Калашников принял участие в возложении цветов к Вечному огню у обелиска Славы в Киеве". Один вопрос, что в день Победы и в день начала войны тысячи киевлян приносят цветы к памятнику Неизвестному солдату, приходят с детьми и внуками, и эта традиция сохраняется уже много-много лет. Правда, никто не думает давать сообщение по этому поводу в газету. Сообщения о возложении цветов к памятникам героям Отечественной среди киевлян (думаю и не только их) воспринимаются как приемлемые только, если речь идет о высших должностных лицах государства – Президенте, Председателе Верховной Рады, премьер-министре... Все остальное – вызывает раздражение и недоумение. Но оставим это на совести политиков.

Вернемся к сообщению ПР от 22 июня. После сообщения о возложении цветов идут пространные рассуждения О.Калашникова о том, что “сегодня война, к сожалению, проходит через каждого из нас. Создавая музеи советской оккупации, пытаясь приравнять фашистских опричников к рангу героев-победителей, реабилитировать фашистских выкормышей из дивизий СС «Галичина», батальонов «Нахтигаль», «Роланд», их последыши стремятся навязать нам чуждую идеологию и преступные стандарты. Все это заставляет обостренно, как никогда обостренно, чувствовать связь времен”.

И завершается все это следующими выводами: “И пока жив я, пока будут жить мои дети, внуки, внуки тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, мы не допустим, чтобы ее история была переписана в угоду каким-либо политикам. Нюрнбергский процесс 50 лет назад дал оценку роли фашистов и их приспешников в развязывании второй Мировой войны”.

Драгоценный Вы наш Олег Калашников, борец с журналистами и “гелетеевцами” – Нюрнбергский процесс проходил с ноября 1945 года по октябрь 1946 года. Т.е. завершился он почти 61 год назад. НЕ ПОНИМАЮ... Как можно не знать, когда проходил Нюрнбергский процесс? Как можно ошибиться на целых 11 лет в таком вопросе?!

Может, депутат относится к слишком юной поросли нардепов, которая присутствует в нашей Раде, и которой еще учиться и учиться? Так нет, родился Олег Иванович в ноябре 1962 года. Так что краснощекому мальчику Калашникову и в школе, и в пионерском лагере, и по телевизору-радио рассказывали о войне очень активно и хронику о Нюрнберге показывали. Поскольку тогда это было еще и идеологической составляющей политики КПСС. Вывод может быть только один – такие ошибки свидетельствуют о полнейшем равнодушии к истории и о желании элементарно использовать любую мало-мальски значимую дату для самопиара и пиара своей силы. Только, дорогие вы наши, либо делайте это качественно, либо не делайте вообще...

Татьяна, г.Киев

***Лично для Олега Калашникова – прилагаю взятую из интернета хронологию Нюрнбергского процесса: 1941 - Британский премьер-министр Уинстон Черчилль впервые потребовал после войны суда над нацистскими преступниками.

1943 - В октябре 17 стран создали Комиссию Объединенных Наций по военным преступлениям. В ноябре-декабре на Тегеранской конференции Иосиф Сталин потребовал расстрелять 50 тыс. немецких офицеров, командиров и политиков.

1944 - В «харьковском процессе» осуждены первые нацистские военные преступники.

1945 – В феврале на Ялтинской конференции была подтверждена необходимость суда над преступлениями фашистского режима. В июне начался поиск нужных документов.

1945 – в июне Потсдамская конференция подтвердила статус Международного военного трибунала для осуждения главных военных преступников Германии и Италии.

1945 – в августе согласно Лондонскому соглашению была создана судебная палата, которая назначила местом процесса город Нюрнберг и приняла закон, согласно которому люди могли быть осуждены по факту совершения преступления.

1945 - в июне-октябре начались поиски 23 главных преступников фашистского режима из общего списка, в который входило более миллиона немцев. 18 октября состоялось первое заседание Международного военного трибунала в большом зале здания Контрольного совета союзников в Берлине.

20 ноября 1945 г. в нюрнбергском Дворце юстиции начинается процесс над 22 нацистскими преступниками.

1946 - 16 октября в присутствии приглашенных гостей были повешены 12 главных преступников фашистского режима. Каждому из них была предоставлена возможность сказать прощальное слово. Иоахим фон Риббентроп – экс-министр иностранных дел Германии - пожелал, чтобы Германия снова воссоединилась; один из самых ярых антисемитов Юлиус Штрайхер сказал: «И вас повесят большевики». Некоторые только вытянули правую руку вверх со словами «Heil Hitler!». Их тела были сожжены, и пепел брошен в реку Исар. Спортивный зал убирали заключенные с бритыми головами, бывшие германские боссы – комендант Освенцима Рудольф Хесс, руководитель молодежного крыла партии «Гитлерюгенд» Бальдур фон Ширах и один из помощников Гитлера Альберт Шпеер.

Всего по Нюрнбергскому процессу прошло 403 открытых заседаний суда. Было оглашено 300 тыс. свидетельств под присягой и 6513 документов.

Все осужденные обвинялись в преступлениях против мира (подготовка и начало агрессивной войны), военных преступлениях (особо важное нарушение военных правил, издевательство над пленными, депортации, убийство пленных, разрушение городов и гражданских областей, неоправданных воинской необходимостью), преступления против человечества (преступления против граждан и их преследования по политическим, расовым и религиозным причинам), бунт.