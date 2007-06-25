В Крыму беременная женщина собиралась прыгнуть на линию электропередач

Крымские спасатели отговорили беременную женщину совершать самоубийство, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

По информации спасателей, в воскресенье вечером в Бахчисарайский райотдел МЧС поступило сообщение, что около железнодорожного моста на верхушку опоры воздушных линий забралась женщина с явным намерением покончить с собой.

На место прибыли сотрудники МЧС, правоохранительных органов и «скорой помощи». Оперативно отключить линию от напряжения (напряжение тока здесь доходит до 35000 кВт) было невозможно – операция бы заняла много времени, а женщина была готова вот-вот прыгнуть на провода. "Свое решение она объяснила тем, что от нее, предварительно избив, ушел любовник, бросив ее беременной и с маленьким ребенком", - сообщают в МЧС.

Спасателям пришлось отговаривать женщину от совершения самоубийства, и в итоге это им удалось. Начальник караула забрался за женщиной на 30-метровый столб и, подстраховав ее спасательной веревкой, помог спуститься на землю. Внизу женщине оказали помощь врачи и после осмотра отпустили домой.