Депутаты дали деньги на Веру, Надежду и Любовь

Хмельницкий горсовет выделил дополнительно 1,5 млн. грн. на установление монументально-скульптурной композиции “Вера. Надежда. Любовь”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты горсовета.

Это уже второй финансовый транш на скульптуру из казны Хмельницкого. Раньше депутаты горсовета выделили 1 млн. грн.

Кроме того, Хмельницкий областной совет на одной из сессий направил на монументально-скульптурной композиции “Вера. Надежда. Любовь” 1,5 млн. грн.

Сейчас в области продолжается сбор благотворительных взносов на монумент (поступило приблизительно 1,5 млн. грн.. - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 9-метровую монументально-скульптурную композицию “Вера. Надежда. Любовь” планируется уставить перед областной государственной администрацией к 20-й годовщине Независимости Украины. Общая стоимость работ составляет 4,5 млн. грн.