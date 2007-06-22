На Тернопольщине легковушка столкнулась с поездом: есть жертвы

Сегодня о 1.35 в Тернопольской области на 12-ом км. перегона Тернополь-Скала Подольская Львовской железной дороги на железнодорожном переезде (не оборудованном шлагбаумом) столкнулись легковой автомобиль "Москвич-412" и грузовой поезд.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель автомобиля, а еще трое пострадали, в том числе подросток (1993 г.р.). Они с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.

Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 185 ДТП, в которых погибло 12 человек и 233 - травмированы.