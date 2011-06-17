Тракторист подорвался на мине
08:43, 17 июня 2011Разное
1889 0
Трагедия в Одесской области
Вчера в 16.00 в поле возле с. Дачное Беляевского района Одесской области во время проведения земляных работ плуг трактора зацепил мину времен Великой Отечественной войны.
В результате нарушения мер безопасности при транспортировке мины в лесополосу произошел взрыв, в результате которого погиб тракторист, сообщает пресс-служба МЧС.
Сегодня пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления МЧС в Одесской области планирует обследовать место выявления мины.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Одесской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter