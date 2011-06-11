Под Москвой ищут пропавшую дочку американского атташе

Семнадцатилетняя приемная дочь атташе по культуре посольства США ушла из дома в Подмосковье и не вернулась, сообщает ГУВД Московской области.

Как рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе ГУВД, девушка - одна из четырех приемных детей атташе. "Ранее она неоднократно уходила из дома. Сейчас опрашиваются ее друзья и знакомые, ведется поиск", - сказал представитель ведомства.

По его словам, девушка, уроженка Филиппин, ушла из коттеджного поселка "Росинка" Красногорского района Подмосковья. В поисках подростка задействованы более ста человек.