Названы победители Prime Yalta Rally 2011

Экипаж из Финляндии в составе Юхо ХЯННИНЕНА и Микко МАРККУЛА, выступавших на чешском автомобиле «Шкода», стал победителем Prime Yalta Rally 2011 - IV этапа серии Intercontinental Rally Challenge.

Как передает корреспондент УНИАН, француз Брайан БУФФЬЕ занял второе место в итоговой классификации. Бронза - у чеха Яна КОПЕЦКИ.

Итоги соревнований, проходивших со 2 июня, подвели сегодня вечером.

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ заявил на церемонии закрытия Prime Yalta Rally 2011, что нынешние гонки стали знаковым событием для полуострова. «Соревнования (благодаря трансляции на телеканале Eurosport - УНИАН) видели более 250 миллионов зрителей», - сказал он.

В Prime Yalta Rally 2011, включенных вэтом году в календарь Intercontinental Rally Challenge, участвовали 87 экипажей из 21 страны.