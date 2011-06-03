Пожар в гостинице над Майданом (фото)
21:08, 03 июня 2011Разное
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"Украина" в огне
Сегодня на Площади Независимости горела гостиница «Украина». Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, очаг возгорания возник в одном из номеров на 8-м этаже, в результате пожара произошло задымление 8 и 9 этажей.
Пожарные подразделения сразу по прибытии отключили энергоснабжение здания и затушили пламя.
В ликвидации принимали участие 10 пожарных бригад и специализированные подразделения спасателей.
Фото Владимира Патланя / УНИАН
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