Пожар в гостинице над Майданом (фото)

Сегодня на Площади Независимости горела гостиница «Украина». Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, очаг возгорания возник в одном из номеров на 8-м этаже, в результате пожара произошло задымление 8 и 9 этажей.

Пожарные подразделения сразу по прибытии отключили энергоснабжение здания и затушили пламя.

В ликвидации принимали участие 10 пожарных бригад и специализированные подразделения спасателей.

Фото Владимира Патланя / УНИАН