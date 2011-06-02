Ставить украинское село на ноги скоро будет некому?

Эксперт Института Горшенина Марина ТКАЧЕНКО заявляет, что в Украине у сельского населения формируется представление, что в родном селе нельзя найти достойную работу, сделать карьеру и иметь приемлемый уровень заработка, из-за чего среди селян могут кардинально возрасти миграционные настроения, которые пока сохраняются еще в разумных пределах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина, такие выводы следуют из результатов всеукраинского исследования «Социально-экономическое положение современного украинского села», презентованных экспертом в рамках открытия Международной агропромышленной выставки "Агро-2011" в Киеве.

«Сегодня в селах исчезает рабочая сила, которая могла бы способствовать решению существующих проблем, «ставить села на ноги», ведь половина жителей села являются безработными или пенсионерами», - констатировала М.ТКАЧЕНКО.

Также, по ее словам, большинство сельских жителей не желают работать на сельскохозяйственных предприятиях, хотя они традиционно занимают немаловажное место в развитии сельской местности.

«На вопрос о том, хотели бы Вы работать на сельхозпредприятии, большая часть опрошенных украинцев (66,2%) ответила отрицательно. Почти четверть опрошенных (24%) хотели бы работать на таких предприятиях, однако не имеют возможности. Уже работают в сельскохозяйственной сфере 4,6% опрошенных, а 5,2% - затруднились ответить на этот вопрос», - озвучила эксперт данные, полученные в ходе исследования.

М.ТКАЧЕНКО отметила, что при таких условиях вполне объяснимо то, что основной проблемой для сел, по мнению украинцев, является именно безработица.

Кроме того, в сообщении говорится, что, выступая на открытии выставки "Агро-2011", министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в качестве одного из направлений планируемых реформ назвал мотивацию сельских жителей, особенно молодежи. Министр акцентировал внимание на необходимости поднятии престижа сельскохозяйственного труда, а также коррекции в системе обучения сельской молодежи.

Всеукраинское исследование «Социально-экономическое положение современного украинского села» проводилось Институтом Горшенина совместно с еженедельником «Комментарии» при поддержке руководителя группы компаний «Авангард» Олега БАХМАТЮКА с 28 марта по 15 апреля.

Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тысячи респондентов в 123 селах, расположенных в 24 областях Украины и Крыму, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.