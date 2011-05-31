Автомобиль жандармерии сбил 12 детей

Автомобиль жандармерии без опознавательных знаков в понедельник наехал на группу детей в городе Жуэ-ле-Тур в центральном регионе Франции, 12 человек пострадали, передает РИА "Новости".

Радиостанция France Info, в свою очередь, сообщает, что микроавтобус жандармерии заехал на тротуар, по которому 23 школьника в возрасте от шести до 11 лет шли на стадион на урок физкультуры. Пятеро детей получили серьезные ранения, семеро - отделались легкими травмами.

По предварительной информации, микроавтобус, перевозивший оборудование, предоставленное для проведения саммита "Большой восьмерки" в Довиле, наехал на лужу дизельного топлива, в результате чего водитель, очевидно, не справился с управлением.

На стадионе оборудован медпункт для приема детей, получивших незначительные ранения и нуждающихся в помощи психолога. Школьники, получившие тяжелые травмы, доставлены в две больницы города Тур.