Время избавляться от гривни?!

Сразу несколько факторов создают сейчас риски для стабильности гривни в ближайшей перспективе. Каждый из них по отдельности является довольно весомым, а вместе они очень мощно подталкивают национальную валюту Украины к девальвации.

Первый. Уже второй год подряд наблюдается стремительный рост негативного сальдо внешней торговли: импорт ускоренно перегоняет экспорт, вследствие чего всё сильнее растет спрос на иностранную валюту. Так, отрицательное сальдо торговли товарами увеличилось в 2010 году по отношению к 2009 году в 1,6 раза, а в первом квартале нынешнего года к соответствующему периоду прошлого года – в 2,3 раза. Сальдо торговли товарами и услугами за январь-март сего года составило минус 1,2 млрд. долл., тогда как соответствующий показатель 2010 года равнялся плюс 180 млн. долл. При этом инфляция в Украине (в апреле к апрелю 2010 года – 9,4%) очень высока по сравнению с ее размерами в США и ЕС, что предполагает дальнейший рост негативного внешнеторгового сальдо. К тому же уже примерно месяц, как прекратился рост мировых цен на сталь, наблюдавшийся с начала года и обеспечивавший увеличение экспортной выручки украинских металлургов в начале года.

Второй. Украина не получила очередной транш кредита МВФ, который должен был поступить еще в марте. И есть большой риск, что программа кредитования Фондом вообще прекратится, поскольку украинское правительство не выполняет взятых на себя обязательств. В частности, есть большие сомнения в том, что будет принята пенсионная реформа, предусматривающая увеличение на 5 лет пенсионного возраста для украинок. Кроме того, премьер-министр Николай Азаров недавно заявил, что в 2011 году не будут повышаться тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Тогда как оба этих пункта правительство обязывалось выполнить. Если же МВФ прекратит помощь, то международные агентства снизят кредитные рейтинги стране, вследствие чего внешние займы станут практически недоступными, а иностранные инвесторы окончательно отвернутся от Украины.

Третий. Украина имеет очень большие внешние долги, многие из которых нужно очень скоро отдавать. В частности, только у МВФ Украина заняла более 14 млрд. долл., а отдавать эти займы требуется, начиная уже с 2012 года. Корпоративные долги также являются преимущественно краткосрочными.

Четвертый. В любой момент может начаться вторая волна мирового кризиса, к чему способен привести скорый дефолт в Греции. «Сценарий по выдворению Греции из еврозоны уже на столе», - заявила, например, на днях еврокомиссар от Греции Мария Даманаки. А если такое случится, то настанет вторая волна мирового кризиса, которая может оказаться еще более сильной, чем первая – осенью 2008 года. Последствия реструктуризации долгов Греции для мировой финансовой системы могут стать хуже последствий банкротства американского банка Lehman Brothers, которое стало началом финансового кризиса, считает министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.

Пятый. Происходящий сейчас финансовый кризис в Беларуси не может не отразиться и на Украине. Трехкратный обвал белорусского рубля приведет к резкому ухудшению конкурентоспособности украинских товаров по сравнению с белорусскими. В 2010 году отрицательное сальдо торговли товарами с Беларусью составило для Украины 668 млн. долл., а теперь данный показатель будет лишь быстро расти. Кроме того, ситуация в Беларуси окажет неблагоприятный психологический эффект на украинцев, ведь в отечественных СМИ активно обсуждается нынешняя ситуация в соседней стране: давки белорусов в обменных пунктах, сметание ими товаров с полок магазинов, стремительный рост цен на все товары и т.д.

Шестой. Украинцы не доверяют национальной валюте. Обнародованные на днях результаты исследования компании X-Trade Brokers Ukraineпоказали, что гривне доверяют лишь 5% населения Украины, тогда как самой стабильной валютой считают евро - 57% респондентов, доллар -19%, английский фунт – 10%, швейцарский франк – 8%.

В определенной мере недоверие к гривне подтверждает то обстоятельство, что население намного больше покупает в последнее время иностранной валюты в обменных пунктах коммерческих банков, чем продает: в апреле текущего года – на 762 млн. долл., в марте – на 1 104 млн. долл., в феврале – на 1 305 млн. долл., в январе – на 863 млн. долл.

У экономических экспертов практически нет сомнения в том, что гривне скоро предстоит девальвация. Причем многие из них убеждены, что ее ослабление необходимо украинской экономике для восстановления конкурентоспособности. Такое мнение недавно высказал, в частности, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерий Геец. Вопрос лишь в том, когда стартует процесс девальвации гривни и насколько она будет быстрой?

Как считает, к примеру, экономический эксперт Андрей Новак, украинская национальная валюта обвалится уже в октябре нынешнего года. Что ж, такое вполне может случиться – вспомним, при кризисе 1998 года гривня стала мощно падать в августе-сентябре, а в 2008 году – в сентябре-октябре. Однако нельзя исключать, что этот процесс начнется позднее – в 2012 или даже 2013 годах, хотя, вполне возможно, что и раньше – уже нынешним летом.

Конечно, украинским экспортерам и вообще национальным товаропроизводителям – то есть, экономике Украины - девальвация пойдет на пользу. Однако данная выгода станет ощутимой не сразу, а с лагом в полгода - год. А вот негативное влияние от девальвации скажется практически мгновенно.

Сильно пострадают, естественно, те украинцы, которые взяли в прошлые годы долгосрочные кредиты на покупку жилья, земли, автомобиля и т.д. Ощутимый удар от девальвации за счет увеличения доли «плохих» кредитов получит и вся банковская система Украины – как это было в 2008-2009 годах.

Также заденет практически всех граждан страны неизбежный скачок инфляции, вызванный девальвацией гривни. Ведь пропорционально росту курса доллара повысятся цены на все импортные потребительские товары, а также на нефть и газ, импортируемые Украиной.

Кроме того, понесут не прямые материальные потери соотечественники, хранящие свои сбережения на банковских депозитах в гривне (сейчас на таких депозитах около 150 млрд. грн.). Точнее, те из них, кто не успеет своевременно забрать свои гривни и конвертировать их в твердую валюту.

Александр Бескоровайный