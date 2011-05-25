Россияне и украинцы повторяют поход князя Святослава

В Чернигов на лодках по Десне прибыли участники международного проекта "Ратный путь".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации, участники проекта воспроизводят поход на лодках (965 года) киевского князя Святослава по маршрутом "Елец – Киев".

Поход начался 11 мая в поселке имени Карла Либкнехта Липецкой области РФ с остановками в Льгове, Рыльске, Теткино, Путивле, Батурине, он должен завершиться 29 мая в Киеве. Общая длина маршрута – более 1400 км.

Участники "Ратного пути" – 5 украинцев и 10 россиян, одеты в снаряжение воинов Х века, идут на двух лодках, воссозданным в 2009 году по старинными образцам. Снаряжение судов и общее имущество также отвечает заявленной эпохе. Участники похода прошли по рекам Быстрая Сосна, Сейм, Десна по территории двух государств: Российской Федерации (Липецкая и Курская области) и Украины (Сумская и Черниговская области).