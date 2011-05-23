В Украине появились вонючие новости о Грузии от кремлевских технологов

Только что смотрел новости на телеканале «Интер». Там был сюжет из Грузии, посвященный выступлениям оппозиции. Особенность этого сюжета в том, что его автор - некто корреспондент Руслан Ярмолюк. Это тот же единственный из украинских журналистов, который «неожиданно» оказался на территории Южной Осетии в канун военной агрессии России против Грузии в августе 2008 года. Потом репортажи этого автора стали единственным источником информации из Цхинвали. Вся его информация носила тогда откровенно тенденциозный, а порой и вовсе лживый характер и была направлена на критику грузинской власти и оправдание агрессии и оккупации, осуществленной Россией. Тогда анализу его сообщений я посвятил отдельную статью, поймав автора на откровенной лжи. Потом он даже пытался оправдаться по этому поводу на страницах «Телекритики».

Но вот мы опять видим этого горе-не-журналиста в Грузии, и снова, похоже, он там единственный из представителей украинских СМИ. Причем его сюжет очень некорректен. Нам показывают лишь позицию здешних оппозиционеров, значительная часть которых даже не скрывает своих связей с московскими властями. При этом все интервью этом телесюжете посвящены критике грузинской власти, и ни одного, которыой бы освещал позицию власти или тех, кто ее поддерживает.

Понятно, что на телеканале «Интер» не знают, а точнее - не хотят знать, что такое добросовестная журналистика и почему считается обязательным подавать мнения разных сторон любого конфликта.

Но в данном случае меня беспокоит не только это. Очевидно, что появление господина Ярмолюка в Грузии в канун митинга 25 мая, который оппозиция пытается перевести в жесткое противостояние с целью свержения действующей власти, отнюдь не случайно.

Цели оппозиции налагаются на нескрываемое желание российских властей свергнуть грузинскую власть, избранную на вполне легитимных президентских и парламентских выборах. Буквально в понедельник появилось официальное заявление российского МИД, в котором осуждается «антидемократический» режим Президента Грузии Саакашвили и выражается практически нескрываемая поддержка оппозиции.

Интересно и довольно информативно в связи с этим интервью корреспондента "Грузия Online" с известным российским экспертом Павлом Фельгенгауэром.

Учитывая все это, не исключено, что 25 мая мы станем свидетелями действительно масштабных провокаций, с помощью которых российские вожди и их грузинские «оппозиционеры» будут пытаться ввергнуть Грузию в хаос. И, похоже, проверенный кадр Руслан Ярмолюк будет тем, кто расскажет украинским телезрителям о событиях в Грузии в нужном российским спецам формате.

Борис Кушнирук