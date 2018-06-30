Как на самом деле начиналась российско-грузинская война

Откуда взялись погибшие, о которых начали сообщать российские СМИ?.. “На территорию штаба российских миротворцев попал снаряд из установки «Град», поврежден ряд зданий...” Воссоздание событий

Кстати, его статья наделала много шума. Для кого-то она стала чем-то вроде флага – дополнительным подтверждением преступных действий грузинской власти, для других – дезинформацией, которую распространяют в Украине российские спецслужбы через купленных журналистов. Хотя, как по мне, все это не так. У меня, по крайней мере, нет причин не доверять автору. Его свидетельство, в действительности, является интересным дополнительным источником информации, который дает возможность проверить достоверность тех или иных данных, которые распространялись в СМИ, о цхинвальских событиях 7 и 8 августа...

Хочу сразу отметить, что я буду использовать лишь ту информацию тележурналиста, в которой он является непосредственным свидетелем событий. И не буду принимать во внимание данные, о которых он сообщает, пересказывая слова других...

Помните, был такой фильм «Блокада», где актер Михаил Ульянов играет роль Жукова. В этом фильме есть момент, когда в штаб, где присутствует Жуков, забегает военный с сообщением о том, что в Ленинграде танки. Возмущенный Жуков спрашивает его: «Вы видели эти танки лично? Нет, так, может, там вообще были не танки, а танкетки, и может, не в городе, а в пригороде?» И со словами «паникер» Жуков выгоняет этого военного из штаба.

Во время войны довольно часто реальная информация, многократно пересказанная разными людьми, обрастает самыми невероятными подробностями, которые начинают жить своей отдельной жизнью. При этом многие абсолютно искренне начинают в нее верить, если она подтверждает представление... Это психологическая реакция обычных людей, которые оказываются на войне, которую начинают политики, а под пулями и бомбами погибать приходится именно им.

Поэтому я не принимаю информацию журналиста о грузинских танкистах, которые вроде бы расстреляли «Жигули» с маленькими детьми. Не потому что этого не могло быть в принципе, а потому что сам репортер этого не видел. Кстати, в суде никогда не принимают во внимание информацию свидетеля, которую он пересказывает со слов других лиц...

Следовательно из записок телевизионного журналиста и сообщений СМИ можно сделать вывод, что в начале августа резко заострилась ситуация в Южной Осетии. 7 августа уже были развернуты боевые действия по всей мятежной территории. То есть резко возросла интенсивность обстрелов с обеих сторон, число погибших и раненных тоже резко выросло. Были раненые и среди грузинских миротворцев.

В тот же день Саакашвили обращается к южно-осетинской стороне с предложением о прекращении боевых действий. Но, по-видимому, рубикон уже был перейден, и в действительности Саакашвили решил начать силовой вариант решения конфликта. Около одиннадцати вечера начинается артиллерийская подготовка к наступлению на Цхинвали. Так, по данным Ярмолюка, после первого залпа один из снарядов из «Града» падает на территорию части, где размещаются вооруженные силы по поддержанию мира.

Потом, как отмечает журналист, на территорию миротворческой части падают еще снаряды. По его словам, «второй и третий залпы превратили территорию городка в руины». Сказано так, вроде бы весь залп был направлен на этот городок. Я не ставлю в этом случае под сомнение слова Ярмолюка, хотя здесь есть определенные вопросы относительно корректности формулировки. Потому что из утренней (на следующий день, 8 августа) информации российских СМИ (одно сообщение, второе сообщение) мы узнаем, «что на территорию штаба российских миротворцев попал снаряд из установки залпового огня «Град» (как видим один). Поврежден ряд зданий». Но еще более важное в этой информации то, что «погибших или раненных среди российских миротворцев нет». Кроме того, Ярмолюк не ставит под сомнение, что это именно грузинские военные обстреливают территорию миротворческой части. Но на вооружении южно-осетинских военных, по данным российских СМИ, тоже есть установки залпового огня «Град», и где и каким образом они в то время использовались, неизвестно (grani.ru; gazeta.ru).

Более того, объективно грузинские военные не были заинтересованы в нападении и гибели российских миротворцев, потому что это прекрасный повод для прямого вмешательства России в боевые действия, выиграть войну у которой в Грузии шансов не было. Именно об угрозе провокаций со стороны южно-осетинских военных идет речь в сообщениях СМИ (например этих: одно сообщение, второе сообщение, третье сообщение).

В то же время ближе к двум часам ночи, по данным агентства REGNUM, российская военная техника двинулась в сторону Южной Осетии через Рокский тоннель. То есть в действительности – еще до появления любых фактов о гибели российских миротворцев. Хотя, по другим данным, такой приказ был отдан в четыре часа утра.

Как сообщает дальше журналист, в 4.30 утра он с другими журналистами решил перебраться из гостиницы на территорию миротворческой части, и там он попадает в псевдобункер, в котором, как оказалось, уже давно сидят все солдаты-миротворцы.

В 10 утра наступает пятиминутное затишье. Журналисты и мирные жители выбираются на поверхность и идут к КПЗ. После того опять начинается обстрел. Идет ли обстрел непосредственно по части, где-то ли за ее границами, не совсем понятно со слов Ярмолюка. Учитывая, что они в КПЗ лежат на полу и только слышат взрывы, это может быть где-то рядом на улице. После двухчасового обстрела, то есть близко 12 дня, рядом оказываются грузинские танки, один из которых почему-то заезжает на территорию военной части и начинает стрелять по уцелевшим зданиям...

А вот здесь возникают вопросы... Во-первых, подбиты эти танки были точно за пределами военной части. Это отображено в телевизионном репортаже Ярмолюка. Во-вторых, танки не стреляют от ничего делать по любым домам, потому что так никаких снарядов не хватит, – если только, бесспорно, танкист не психически больной. Танк стреляет в ту сторону откуда ведется обстрел. То есть этот танк мог быть обстрелян из этих зданий, но точно это были не миротворцы...

Таким образом Ярмолюком отображены все события, которые происходили на территории военной части с миротворцами. И обратите внимание, ни одного слова о погибших и раненных миротворцах. Нет упоминания о них не только в материале, но и в телерепортаже названного автора. И это при том, что если бы такие погибшие и раненные миротворцы были, он не мог не сообщить о них, потому что это должно было бы происходить прямо на его глазах.

Тогда откуда же взялись погибшие, о которых начали сообщать российские СМИ? Так, например, в 10.53 «Правда.Ру», дает сообщение, что «среди миротворцев в Южной Осетии есть убитые». При этом ссылается на данные командования миротворцев. Но если перейти на вебстораничку, на которой должна была бы быть информация о погибших миротворцах, можно увидеть лишь сообщение о раненых. Причем ранених не на территории штаба военной части, а на каких-то не указанных постах.

Ту же информацию о погибших и раненых сообщает в 11.04 "Газета.Ру". При этом именно в результате попадания снарядов в казармы. Без всякой конкретики о численности погибших и раненых.

Но дальше – больше. Следующее сообщение о гибели более чем 10 миротворцев появляется лишь в 16.53 со ссылкой на «Интерфакс». Да, сообщается, что «в результате обстрела грузинскими силовиками расположения российских миротворцев (подчеркнуто мной Б.К.) свыше 10 наших военнослужащих погибли, около 30 ранены». То есть не в другом месте, где теоретически могли бы быть убиты миротворцы. Но о событиях вблизи и на территории расположения миротворцев все рассказал наш живой свидетель, и о раненых и убитых он не сообщил. Желания рассказывать какую-то неправду, к тому же сразу после трагических событий, у него не было.

Следует отметить, что уже после 12 часов дня на территорию Южной Осетии вошли регулярные части вооруженных сил России и начались вооруженные столкновения с грузинскими военными ( например такое сообщение ), и среди российских военных таки действительно появились погибшие и раненные. Похоже, именно они превратились в тех «миротворцев», о которых начали потом рассказывать представители командования вооруженных сил России.

Таким образом, на основании большого объема сообщений СМИ, которые у меня есть, можно с достаточно большой вероятностью утверждать, что информация российских СМИ о миротворцах, которых целеустремленно убивали и добивали грузинские военные, является циничной ложью, которая должна была бы оправдать вторжение российских войск на территорию Грузии.

Отдельно следовало бы остановиться также на анализе реальных потерь в этой войне, особенно среди местного населения, потому что они были вторым поводом для действий России, но исследование этого вопроса должно быть не менее пристальным, потому является предметом другой статьи. Но уже сейчас видно, что и в этом вопросе мы имеем дело с откровенной дезинформацией российской власти.

Борис Кушнирук