О клозетно-цветочном дизайне от Черновецкого

Мнение

Крещатик напротив мэрии последние несколько недель подобен украшенному цветами балкончику такой себе тети Сони из Крыжополя – это когда из-за изобилия неуместных цветочков в кадушках и горшках ничего уже и не видно. Хотя нет, видно, – вдоль всей центральной улицы - свежеустановленные туалеты.

Все это появилось где-то недели три тому назад. Когда я впервые увидела эту картину, то была не просто поражена – меня, коренную киевлянку, которая родилась и выросла в Киеве, просто как обухом по голове...

Пойдите сами в центр Киева и посмотрите. А для тех, кто не имеет такой возможности, – рассказываю, какой вид приобрел отрезок Крещатика напротив мэрии. По обе стороны от лестницы мэрии установлено по четыре четырехярусных пластиковых темно-зеленых вазы-подвески с сиреневыми “колокольчиками” (простите, не помню, как они называются). Напротив мэрии вдоль проезжей части – еще четыре таких же четырехярусных творения. Но и это не все. Начиная от бывшего магазина “Фарфор. Фаянс” и вплоть до Цума вокруг каждой недавно высаженой липки, установлено по 6 керамических вазонов с оранжевыми и розовыми цветами. Таким образом “окольцовано” 15 деревьев, то есть установлено 90 вазончиков. Представляете себе, все это изобилие сосредоточеное на отрезке где-то в двести метров?! И не только – какой это имеет вид, но и сколько может стоить...

Но и это не все. Прям-таки напротив мэрии – с противоположной стороны проезжей части Крещатика между липками установлено еще и 8 здоровенных кадок с туями, которые обсажены все теми же “колокольчиками”. Одно лишь то, что из кадок на тротуарную плитку постоянно сочится вода, само по себе не добавляет эстетики.

И, уже проходя через Майдан, содрогнулась от знакомого цвета – все фонари на Майдане Независимости на уровне человеческого роста обвешены такими же вазами с сиреневыми "колокольчиками", как и напротив мэрии. Ну, смех сквозь слезы да и только.

Может, это у меня такие аж слишком высокие эстетичные прихоти, подумала я. И решила спросить своих знакомых. Так вот – ни один из них, а это люди разные по возрасту и профессии – не высказался одобрительно. Никого это даже не насмешило – все были возмущены безвкусицей и нахальством. “Этот кошмар” – общая оценка. Даже прозвучало спонтанное предложение создать движение за возобновление вида Крещатика.

Но досталось не только четной стороне Хрещатика. Нечетную сторону городская власть (я так понимаю) одарила аж 5-ю новыми стационарными туалетами. Честное слово – когда их несколько недель назад начали устанавливать, все решили, что это временно – ко дням Киева и футбольному матчу. Ан нет – все это оказывается, навсегда. Говорят, что один такой домик стоит 1 миллион гривен, то есть все пять – 5 миллионов. Ни фига себе, простите на слове.

Но вопрос еще и в эстетике и целесообразности. Да, возможно на выходные и праздники в центре столицы не хватает стационарных туалетов (платных в Глобусе, Цуме и вокруг метро и бесплатных в больших кафе, Доме Профсоюзов, Украинском Доме) и нужно устанавливать дополнительные. Но стоит ли так вот “грубо и зримо”? Я – против. Я уверена, что и киевляне, и гости столицы полностью удовлетворились бы табличками с указанием, что туалет, скажем, за углом, где-то во дворе, или в подземном переходе.

Когда в самом сердце Крещатика, почти напротив выхода из метро срубили два каштана и вместо того, чтобы высадить новые, – установили этот зелененький домик, я почувствовала жесткую нелюбовь к мэрии. Не считающуюся с ее беспокойством о физиологических потребностях киевлян и гостей.

Кроме того, мне, например, неприятно сидеть и отдыхать на каштановой аллее, когда мимо меня время от времени заходят по нужде в зеленую будочку. А все пять туалетов, между прочим, установлены лишь на нечетной стороне: два – вдоль всей каштановой аллеи между гостиницей Днипро и Майданом, один – возле выхода из метро Крещатик, и еще два – на последнем квартале перед Бесарабкой. Тогда уже вопрос, а что – на четной стороне Крещатика (там, где между прочим расположен дом КГГА) туалеты не нужны? Или в мэрии решили, что – с нашей стороны – лишь клумбы, а клозеты – где-то через дорогу...

Может, кто-то убедит меня, что все не так плохо. Однако, пока у меня лишь несколько выводов:

Вывод первый. С эстетикой и беспокойством о зеленых насаждениях у столичной власти – проблемы. Об эстетике выше уже было. А вазончики вокруг деревьев в центре города установленные просто на фигурные решетки. Но, когда вокруг раскаленный асфальт, через эти решетки корень дерева дышит. И что теперь – снова через какое-то время вместо сохлых деревьев кто-то у кого-то будет покупать новые (за бюджетные средства, замечу)?

Вывод второй. Вопрос каких-то существенных изменений во внешнем виде столицы, тем более, в историческом центре, нужно выносить на городской референдум.

Вывод третий. Власть должна нести ответственность (финансовую и должностную) за неэффективно потраченные средства. Есть же расчеты, сколько туалетов нужно на определенное количество людей.

Вывод четвертый. Кто-то, приближенный к закупкам за бюджетные средства, неплохо заработал (хотелось бы посчитать, в какую сумму вылилось приобретение цветов и клозетов с поправкой на целесообразность такого приобретения. А также – чьи фирмы покупали и продавали, за сколько, и чему именно они привлечены).

Вывод пятый. Киевскую городскую власть нужно менять. Точка.

Татьяна, г. Киев.