В Черкассах установили указатель расстояний до 24 чудес света

В Черкассах установили указатель расстояний от города до рукотворных и природных чудес света.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на начальника отдела дизайна городской среды и рекламы Черкасского горисполкома Оксану ПОЛИЩУК, указатель установили 13 мая.

На указателе, который сделан в старинном стиле, размещены названия 24 чудес света. Надписи сделаны на двух языках: украинском и английском, расстояние указано, соответственно, в километрах и милях. Среди знаменательных мест есть Стоунхенж, Эйфелева башня, Эверест, Говерла, Холодный Яр, Софиевка, озеро Байкал и другие.

Подобные указатели, но с названиями городов и стран, есть и в других городах Украины.

Избрав именно чудеса света, городская власть хотела сделать указатель и надписи на нем интересными для жителей и гостей города.

О.ПОЛИЩУК уверена, что указатель будет пользоваться популярностью среди жителей города и туристов.