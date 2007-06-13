Гражданка Польши разбилась на мотоцикле в Крыму

В районе Алушты (Крым) на трассе Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла гражданка Польши, 1970 года рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Крыму, гражданка Польши, управлявшая мотоциклом "Suzuki", допустила столкновение с микроавтобусом «Іveko», который двигался в попутном направлении.

По информации пресс-службы крымского Главка МЧС, женщина была доставлена в Алуштинскую центральную городскую больницу с диагнозом: открытый перелом левой голени, травматический шок 2-й степени, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, гемопневмоторокс. Пострадавшая была госпитализирована в реанимационное отделение, где к вечеру скончалась от полученных травм.

На место дорожной аварии выезжали сотрудники ГАИ и МЧС.

По информации ГАИ Крыма, за истекшие сутки в Крымской автономии произошло 13 ДТП, в которых два человека погибли и одиннадцать были травмированы.