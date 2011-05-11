Тризубовцы говорят, что их вещи и документы «испарились» в милиции

Обвиняемые в повреждении памятника Сталину в Запорожье члены “Тризуба” до сих пор не могут получить в милиции изъятые при задержании личные вещи и документы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественной организации «ГРАД», поддерживавшей «тризубовцев».

Так, по их информации, не вернули вещи 4 членам «Тризуба»: Анатолию ОНУФРИЙЧУКУ, Алексею ЗАНУДЕ, Юрию ПОНОМАРЕНКО и Виталию ВИШНЮКУ, которых освободили из СИЗО более месяца назад.

В перечне имущества, которое правоохранители не возвращают (хотя оно не приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств), по данным ГО «ГРАД», паспорт, водительские права, идентификационный код, деньги, серебряные украшения, мобильные телефоны, ноутбук, ключи, книги и одежда.

«Из девяти обвиняемых четверо, которым не вернули вещи, написали заявления на имя начальника Жовтневого райотдела милиции Запорожья (именно этот отдел вел досудебное следствие по делу Сталина) с просьбой вернуть изъятые вещи», - сообщили в пресс-службе, отметив, что, не смотря на это, вещи до сих пор не возвращены.

«По словам "тризубовцев", работники Жовтневого райотдела милиции прямо говорят, что не знают, где их вещи. Вполне вероятно, что их просто потеряли, поскольку "тризубовцев" арестовывали в разных городах, впоследствии перевозили в Запорожье и там неоднократно переводили по различным инстанциям», - пояснили в ГО «ГРАД», отметив, что «невозврат личных вещей и документов является грубым нарушением прав человека и действующего законодательства».