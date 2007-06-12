ВАЗ столкнулся с микроавтобусом: есть жертвы

Сегодня ночью вблизи села Григоривка Староконстантиновского района Хмельницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия 2 человека погибли и 2 получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям, на мосту на автодороге Житомир – Черновцы – Тереблече легковой автомобиль „ВАЗ-2107” столкнулся с грузово-пассажирским микроавтобусом „Пежо”. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки, а водитель и пассажир „Пежо” госпитализированы в центральную районную больницу. Согласно предварительным выводам специалистов, водитель „ВАЗ” не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. На месте происшествия работала опергруппа Главного облуправления МЧС.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 185 автоаварий, во время которых погибли 27 человек и 227 получили травмы.