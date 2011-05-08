С георгиевской ленточкой и идентификационным кодом - за продовольственным набором

Мэрия Херсона заявила, что город присоединяется к гражданской акции «Повяжи Георгиевскую ленту». На официальном сайте горсовета сообщается, что «среди стран, которые наиболее активно принимают участие в акции, – Украина, Греция, Россия, Франция, Италия, Эстония, Латвия, Великобритания, США, Германия, Китай, Вьетнам, Бельгия и Афганистан».

Теперь о самом символе и зарождении традиции. По данным российской страницы в Википедии Георгиевская лента – двухцветная лента к ордену Святого Георгия. Черный и оранжевый цвета символизируют дым и пламя, личную доблесть солдата на поле боя. Акция же началась в 2005 году в России по инициативе государственных информационных агентств и провластных молодежных движений вроде НАШИХ и им подобных. С того времени акция стала ежегодной и проводится на средства меценатов и российского бюджета с 24 апреля по 12 мая. Российские СМИ утверждают, что в 2008 году Георгиевские ленты распространялись в более чем 30 странах. За четыре года проведения акции было распространено свыше 45 миллионов лент во всем мире.

Именно на сайте русскоязычной Википедии и указывается, что «страны, за пределами России, в которых акция проходит наиболее активно, - Беларусь, Греция, Франция, Италия, Эстония, Латвия, Великобритания, США, Германия, Молдова, Китай, Вьетнам, Бельгия, Казахстан, Украина и Афганистан».

Очень интересной кажется информация об «активистах» политакции российского истеблишмента, учитывая политические, религиозные и этнические разногласия между названными странами. Например, полная загадка, кто и где именно в Афганистане, США или во Вьетнаме ходит с Георгиевской лентой. Однако, кто будет это проверять: ходят там с лентами или нет. Главное – заявить. Для « пущей важности».

Это пример классической профанации, которая делается для создания иллюзии расширения так называемого «русского мира», о котором так много рассказывают по ТВ российские политологи, близкие к Кремлю.

Как отмечают организаторы, главной целью акции является «стремление любой ценой не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить».

Кстати, помнить должны исключительно официальную, российскую версию истории Второй Мировой войны, в которой, как сказал российский премьер Владимир Путин «75% победы на фашистами – заслуга российского народа». Вероятно, по логике Путина, остальные 25% победы должны разделить все другие народы тех стран, которые воевали с нацизмом.

Даже историки признают, что советская история Второй мировой войны - это просто миф, который совмещает в себе правду, полуправду, сплошные выдумки, реальные и вымышленные исторические события, идеологические страшилки советской пропаганды и многое другое. И во все это должно поверить современное поколение, молодежь, историческое воображение которой не обезображено советской пропагандой.

Это и есть профанация (от лат. profanatio — «осквернение святыни») — искажение чего-нибудь необразованным, обидным обращением. Профан берется необразованно объяснять высокие идеи, искажая их смысл. И творится это на заказ российской власти. Потому что еще несколько лет назад Георгиевские ленты для чиновников херсонской мэрии передавал не кто ни будь, а российский консул из Одессы.

Вероятно потому и в нашей стране до сих пор выясняют: нужно ли вывешивать на разные праздники красные флаги, или нет? Именно поэтому разные политики рассказывают о языках, флагах, флоте и другом не с точки зрения национальных интересов, а с точки зрения предвыборных перспектив партий, которые они представляют. Потому и власть у нас такая: она сама по себе, а народ сам по себе.

Кстати, на том же сайте мэрии Херсона сообщается, что по случаю 66-й годовщины Победы инвалиды Великой Отечественной войны и вдовы воинов, погибших на фронте, за счет средств городского бюджета получат бесплатные праздничные продовольственные наборы. Всем, кто хочет получить праздничные наборы, необходимо при себе иметь паспорт, идентификационный код и удостоверение. Но сам факт необходимости таких продуктовых наборов - это национальное унижение. Что же это за государство, в котором люди, которые воевали за него 66 лет назад, до сих пор нуждаются в продуктовых наборах? Где же совесть у этой власти и ее предшественников?

А херсонских чиновников следует поблагодарить за щедрость. Особенно учитывая, что расходы будут небольшими – инвалидов и вдов Второй Мировой войны остались единицы.

Светозар Дорофеев