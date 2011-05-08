В Киеве летом будет 11 пляжей (список)

К летнему сезону 2011 г. столичный КП “Плесо” готовит 11 централизованных пляжей и 14 зон отдыха возле воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель гендиректора КП «Плесо» Денис РУДНИК.

По сравнению с прошлым годом, когда подготовительными работами к открытию купального сезона охватывалось 12 централизованных пляжей Киева, в этом году, сказал он, принято решение отказаться от подготовки территории пляжа у озера Солнечное. Число готовящихся зон отдыха остается таким же, как в прошлом году.

“Солнечное – это проблемное озеро. Как известно, это бывший карьер, и там нет водообмена и, к сожалению, все те отходы, которые могут туда попасть, остаются в нем. С каждым годом вода ухудшается...”, - утверждает Д.РУДНИК.

“Мы можем заверить, что никаких сбросов стоковых вод в озеро нет. Есть централизованная канализация предприятия, которое расположено на территории озера (“Дом Рыбака”). Если такое происходит, то это случается в исключительных случаях, и мы на это сразу реагируем. Был такой случай буквально прошлой осенью, когда появилось пятно нефти, мы сразу направили материалы в СЭС, и это было ликвидировано”, - добавил он.

Как заявил представитель “Плесо”, на прилегающей к озеру территории предприятием будет организована зона отдыха, но санэпидстанция запретит там купаться.

Таким образом, к летнему сезону планируется подготовить пляжи: Черторой (парк Дружбы Народов), Пуща-Водица (пруд на р. Горенка), Вербный (оз. Вербное), Молодежный, Детский, Золотой, Венеция, Предгородская Слободка (в Гидропарке), «Радуга» на (оз. Радуга), Тельбин (оз. Тельбин), Центральный (о. Труханов).

Как проинформировал Д.РУДНИК, значительная часть подготовительных работ на территориях пляжей уже выполнена, и после 10 мая все необходимые документы планируется передать в санэпидстанцию города для получения официальных разрешительных паспортов на пользование пляжами для оздоровления и отдыха жителей столицы.

“Купальный сезон оздоровительный начинается, когда средняя температура воды достигнет 18 градусов. Приблизительно к этому периоду должны быть получены все санитарные паспорта на пляжи. Ориентировочно это где-то с 15 по 30 мая”, - отметил заместитель гендиректора КП “Плесо”. Он ожидает, что, если удастся “решить вопрос с питьевой водой, то абсолютно возможно, что все пляжи получат санпаспорта”. В частности, на Вербном на сегодняшний день трубы проведены, но Киевводоканал не включает подачу воды из-за технических неполадок, объяснил Д.РУДНИК.

Он напомнил, что в прошлом году из 12 пляжей, которые готовились к летнему сезону, санпаспорта получили лишь 5.

Между тем Д.РУДНИК заверил, что вымогание платы за вход на пляж незаконно: “Во-первых, хочу сказать, что платный вход на пляж – это грубое нарушение закона, Конституции Украины, которые говорят, что граждане Украины имеют беспрепятственный доступ и бесплатно могут пользоваться водными ресурсами. И мы разными способами боремся с тем, чтобы пляжи киевские, не только в Гидропарке, а вообще, все были бесплатными. Были прецеденты в прошлом году, когда два или три пляжа сделали платный вход. И конечно, это грубое нарушение, с которым мы боремся”.

В случаях нарушения законодательства он призывал сообщать о фактах на предприятие (044-541-18-11). “Вся пляжи бесплатные”, - подчеркнул Д.РУДНИК.

Кроме того, он сообщил, что в бюджете Киева на текущий год предусмотрены для КП “Плесо” лишь 27 млн. грн., что должно обеспечить выплату заработной платы его работникам (штат 565 чел.). На подготовку к купальному сезону средства не предусмотрены, и все работы предприятие выполняет за собственный счет.

Поэтому в этом году обновляться инвентарь пляжей не будет, хотя на предприятии признают, что он в “плачевном состоянии”. В частности, катамараны, которых на балансе КП “Плесо” 35 штук, планируют сохранить в Гидропарке для проката за счет передачи их в аренду частным предпринимателям.

“Они в плачевном состоянии. Еще производства 70-х годов. Поэтому мы приняли решение в этом году их отдать предпринимателям в аренду, чтобы они вложили деньги, и их отремонтировали, и обеспечили такую услугу, как прокат катамаранов. По поводу стоимости, то это будет от 15 до 30 грн. на час. Но эту цифру формирует предприниматель, с которым заключен договор”, - сказал Д.РУДНИК.

Кроме того, по его словам, предприниматели, в частности в Пуще-Водице, планируют докупить новые современные катамараны к тем, которые отремонтируют.

Аттракционы предусматриваются пока лишь на двух централизованных пляжах – в Гидропарке и на пляже “Наталья” на Оболони.