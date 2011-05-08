Английский футболист Дэвид Бекхэм попал в аварию на автомагистрали в районе города Торранс в американском штате Калифорния, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя дорожно-патрульной службы.

По его данным, автомобиль Cadillac, за рулем которого находился Бекхэм, врезался в неисправный Mitsubishi, припаркованный у обочины автотрассы. В результате аварии футболист не пострадал.

Находившийся во втором автомобиле 40-летний житель города Лос-Анджелес был госпитализирован с жалобами на боли в шее, однако госпитализация носила профилактический характер, и серьезных травм у мужчины обнаружено не было.

От самого Бекхэма никаких комментариев не поступало.

Дэвид Бекхэм, напоминает РИА "Новости" - капитан команды американского клуба "Лос-Анджелес Гелакси", куда он перешел в 2007 году из мадридского "Реала", и с тех пор провел в составе "зелено-золотых" 50 матчей, в которых забил девять голов.