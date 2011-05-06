Зачем Украине вывешивать флаги «страны людоедов»?

Настоящим общественно-политическим подвигом отметился канал «1+1», показавший историко-публицистический фильм «Советская история». Фильм, остро критикующий и разоблачающий советский коммунистический тоталитаризм, показывающий его глубокое сущностное родство с нацизмом и фашизмом. Удивительно, как только «группа 233» (проголосовавшая в Верховной Раде за вывешивание на административных зданиях красных большевистских флагов и отрицание решений Евросоюза и ОБСЕ о тождестве фашизма и коммунизма, преступлений нацизма и сталинизма) не запретила этот показ. Когда в Украине властью насаждается сталинизм и советизм, такие фильмы начинаешь воспринимать как глоток свежего воздуха, как луч света в темном царстве.

Авторы фильма показали существенные совпадения идеологии коммунизма с идеологией других разновидностей тоталитаризма, в частности процитировали чрезвычайно показательные фрагменты статьи Ф.Энгельса в «Новой рейнской газете» в январе 1849 года, где говорилось о том, что целый ряд этносов Европы представляют собой «расовый мусор», например: баски, сербы, бретонцы, шотландцы и т.д. По мнению второго основоположника марксизма-ленинизма, эти народы отстали в своем развитии и не смогут воспринять идеи коммунизма, вследствие чего они должны бать «принесены в жертву революции».

«Советская история» продемонстрировала: то, что у коммунистов называлось «контрреволюционной нацией», у нацистов проходило как «неполноценная раса». Видное место в фильме занимает трагическая судьба Украины, о которой сказано: «Человечество не знало более эффективной системы уничтожения людей, чем та, которая была реализована в Украине зимой 1933 года».

Нынешняя власть доказывает, что никакого голодного геноцида не было. Между тем, уже давно обнародованы сообщения, которые в 30-х годах прошлого века консул Италии в Харькове передавал в свой МИД: «За неделю была создана служба по поимке брошенных детей... В полночь их увозили на грузовиках к товарному вокзалу... здесь находился медицинский персонал, который проводил сортировку. Тех, кто еще не опух от голода и мог выжить, отправляли в бараки на Голодной Горе или в амбары, где на соломе умирали еще 8 000 душ, в основном дети. Слабых отправляли в товарных поездах за город и оставляли умирать вдали от людей. По прибытии вагонов всех покойников выгружали в заранее выкопанные большие рвы... Каждую ночь в Харькове собирают по 250 трупов, умерших от голода или тифа. Замечено, что большое число из них не имеют печени, из которой готовят пирожки и торгуют ими на рынке...» (Черная книга коммунизма. — М., 2001).

Как пишет российский историк Марк Солонин: «Товарищ Сталин вывез на экспорт из голодающей страны 17,3 млн центнеров зерна в 1932 г. и 16,8 млн центнеров зерна в 1933 году.

В тот самый год, когда в Харькове пекли пирожки с человечиной, из СССР на экспорт было оправлено 47 тыс. тонн мясомолочных продуктов, 54 тыс. тонн рыбы; страна людоедов экспортировала муку, сахар, колбасы, подсолнечник...»

Но правы товарищи коммунисты, не все так плохо было под знаменем Ленина-Сталина. Кое у кого остались и вполне приятные воспоминания о той эпохе. Вот, например, впечатления жены сына к тому времени уже опального бывшего члена Политбюро товарища Каменева: «Вышла я замуж в июне 1929 г... Сказочная жизнь, сказочная... квартира на Манежной площади, напротив Кремля. Шесть комнат... Я ездила за обедами... Везли в термосах — не остывало, это же близко от Кремля, а машине нашей — везде зеленый свет... Обеды были вкусные, повара прекрасные, девять человек были сыты этими обедами на двоих... К обедам давалось всегда полкило масла и полкило черной икры... Вместе с обедом можно было взять гастрономию, сладости, спиртное... Водка красная, желтая, белая. В графинчиках... Чудные отбивные». В фильме «Советская история» рассказывалось, как уже после «великой победы» в лагерях ГУЛАГа над узниками ставились чудовищные медицинские эксперименты в духе нацистского изувера из Освенцима доктора Менгеле... И вот теперь флаги этого государства, этого режима, флаги Голодомора и ГУЛАГа обязывают нас вывешивать те 233 субъекта, что нажимали на кнопки в Верховной Раде.

Радует только, что, как категорически заявил шеф МИД Константин Грищенко, на посольствах Украины за рубежом никаких большевистских флагов не будет. Хорошо, что он понимает, что эти флаги означают на дипломатическом языке символов. А означает это утрату государственного суверенитета...

Игорь Лосев, «День»