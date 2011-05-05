Телеоператор погиб, упав с катера во время съемок

. Спасатели в пятницу планируют возобновить поиск телеоператора ГТРК "Россия" Павла Балакирева, упавшего в четверг днем с катера в Неву, сообщил РИА Новости представитель петербургского управления МЧС.

Собеседник агентства отметил, что работы вести будет очень сложно из-за сильного течения и большой глубины реки в районе происшествия. В МЧС отмечают, что шансов выжить у Балакирева практически не было.

Следственные органы начали проверку и отмечают, что, по предварительным данным, трагедия произошла из-за несоблюдения правил безопасности членами экипажа и пассажирами судна.

По данным СК, экипаж катера состоял из капитана и двух помощников. На борту судна находились корреспондент и телеоператор ГТРК "Россия". Заместитель директора ГТРК "Санкт-Петербург" Игорь Игнатьев рассказал РИА Новости, что Балакирев в момент инцидента участвовал в рейде Росприроднадзора - молодой человек снимал сюжет о готовности акватории к летнему сезону.

Балакиреву было 26 лет, полгода назад у него родился сын.