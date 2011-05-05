Зачем Фирташу «Надра»?
Механизмы улучшения репутации банка есть
Приобретение Дмитрием Фирташем контрольных 90 процентов акций одного из наиболее проблемных банков Украины «Надра» стало символом возобновления мощной позиции украинского миллиардера за год президентства Виктора Януковича, с которым он имеет тесные связи. Об этом пишет в своем блоге на Finansial Times журналист Роман Олеарчик.
Автор констатирует, что прибыльные предприятия Фирташа по торговли газом и другой его бизнес были почти уничтожены при Юлии Тимошенко, премьер-министре Украины с конца 2007 до начала 2010 годов. Сегодня против оппозиционного политика возбуждены уголовные дела, но она продолжает обвинять его в непрозрачных сделках, которые тот отрицает.
"Сегодня, лишь через год после того, как Янукович победил Тимошенко на президентских выборах, Фирташ кажется сильнее, чем когда-либо. Он вернулся к прибыльному газовому бизнесу; он прибавил еще три завода к своему быстро растущему химическому бизнесу; он рассматривает возможность инвестиций и партнерств в сельском хозяйстве; а теперь в его поразительной коллекции собственности, что раскинулась от Таджикистана до Европы, есть еще и банк.
Приобретение Фирташем «Надра» банка, который с начала 2009 находился под управлением центрального банка, было структурировано как эмиссия дополнительных акций. Национальный банк Украины благословил ее как способ привлечения частного сектора для рекапитализации банка.
Если Нацбанк и правительство добились успеха в воскрешении «Надра», они могут похвастаться выполнениям одного из небольшого количества требований, необходимых для получения дальнейших средств в рамках согласованного прошлым летом пакета помощи МВФ в размере 15 миллиардов долларов", - пишет Олеарчик в своем блоге.
Однако, как считает журналист, остается еще куча вопросов, что пошло не так в «Надра», и почему Фирташ, которого давно считают потенциальным инвестором помощи несостоятельным предприятиям, вдруг заинтересовался таким проблемным банком.
«Это банк, скорее всего, расширит его бизнес-империю путем обслуживания денежных потоков его группы", - говорит Александр Вальчишен, председатель опытного отдела киевской компании «Investment Capital Ukraine».
«Надра» был одним из крупнейших банков Украины по размеру чистых активов и сети филиалов пока он чуть не обанкротился после глобального финансового кризиса 2008 года.
Чтобы сохранить банк на плаву, с 2008 по 2010 Национальный банк Украины закачал в него свыше 1 миллиарда долларов ссуд и другой помощи. Игорь Гиленко, один из прежних руководителей банка, исчез после того, как правоохранительные органы инициировали против него расследование по подозрению в финансовых махинациях.
Год спустя и невзирая на многочисленные разговоры о криминальных расследованиях ни руководство банка, ни его предыдущие частные владельцы, чьи лица остаются неизвестными, не появились перед правосудием. В конечном итоге, государство было вынуждено вмешаться и выплатить депозиты разгневанным вкладчикам", - напоминает Олеарчик читателям кое-что из истории банка.
Обозреватель также цитирует слова председателя наблюдательного совета Национального банка Украины Петра Порошенко, который назвал помощь проблемным банкам в 2008-2009 годах, реципиентами которой стали «Надра» и еще три других банка, «негативным» опытом, который оказался «недопустимо дорогим для налогоплательщиков».
Вальчишен говорит, что Фирташ, который впервые заинтересовался «Надра» в конце 2008-го, сможет использовать свою медиа-империю, чтобы улучшить репутацию банка. Его тесные связи с украинской властью и Нацбанком также не помешают.
«Финансовый рынок Украины недоразвит. Банк с вкладчиками (население) – это один из самых дорогих способов накопления наличности для бизнеса Фирташа", - отмечает Вальчишен.
«Действительно, бизнес Фирташа достаточно крупный, чтобы одалживать за рубежом, например, с помощью размещения евробондов. Но это может подвергнуть его бизнес огромным рискам, связанным с обменом иностранной валюты", - добавляет Вальчишен.