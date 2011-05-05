Зачем Фирташу «Надра»?

Приобретение Дмитрием Фирташем контрольных 90 процентов акций одного из наиболее проблемных банков Украины «Надра» стало символом возобновления мощной позиции украинского миллиардера за год президентства Виктора Януковича, с которым он имеет тесные связи. Об этом пишет в своем блоге на Finansial Times журналист Роман Олеарчик.

Автор констатирует, что прибыльные предприятия Фирташа по торговли газом и другой его бизнес были почти уничтожены при Юлии Тимошенко, премьер-министре Украины с конца 2007 до начала 2010 годов. Сегодня против оппозиционного политика возбуждены уголовные дела, но она продолжает обвинять его в непрозрачных сделках, которые тот отрицает.

"Сегодня, лишь через год после того, как Янукович победил Тимошенко на президентских выборах, Фирташ кажется сильнее, чем когда-либо. Он вернулся к прибыльному газовому бизнесу; он прибавил еще три завода к своему быстро растущему химическому бизнесу; он рассматривает возможность инвестиций и партнерств в сельском хозяйстве; а теперь в его поразительной коллекции собственности, что раскинулась от Таджикистана до Европы, есть еще и банк.

Приобретение Фирташем «Надра» банка, который с начала 2009 находился под управлением центрального банка, было структурировано как эмиссия дополнительных акций. Национальный банк Украины благословил ее как способ привлечения частного сектора для рекапитализации банка.

Если Нацбанк и правительство добились успеха в воскрешении «Надра», они могут похвастаться выполнениям одного из небольшого количества требований, необходимых для получения дальнейших средств в рамках согласованного прошлым летом пакета помощи МВФ в размере 15 миллиардов долларов", - пишет Олеарчик в своем блоге.

Однако, как считает журналист, остается еще куча вопросов, что пошло не так в «Надра», и почему Фирташ, которого давно считают потенциальным инвестором помощи несостоятельным предприятиям, вдруг заинтересовался таким проблемным банком.

«Это банк, скорее всего, расширит его бизнес-империю путем обслуживания денежных потоков его группы", - говорит Александр Вальчишен, председатель опытного отдела киевской компании «Investment Capital Ukraine».

«Надра» был одним из крупнейших банков Украины по размеру чистых активов и сети филиалов пока он чуть не обанкротился после глобального финансового кризиса 2008 года.

Чтобы сохранить банк на плаву, с 2008 по 2010 Национальный банк Украины закачал в него свыше 1 миллиарда долларов ссуд и другой помощи. Игорь Гиленко, один из прежних руководителей банка, исчез после того, как правоохранительные органы инициировали против него расследование по подозрению в финансовых махинациях.

Год спустя и невзирая на многочисленные разговоры о криминальных расследованиях ни руководство банка, ни его предыдущие частные владельцы, чьи лица остаются неизвестными, не появились перед правосудием. В конечном итоге, государство было вынуждено вмешаться и выплатить депозиты разгневанным вкладчикам", - напоминает Олеарчик читателям кое-что из истории банка.

Обозреватель также цитирует слова председателя наблюдательного совета Национального банка Украины Петра Порошенко, который назвал помощь проблемным банкам в 2008-2009 годах, реципиентами которой стали «Надра» и еще три других банка, «негативным» опытом, который оказался «недопустимо дорогим для налогоплательщиков».

Вальчишен говорит, что Фирташ, который впервые заинтересовался «Надра» в конце 2008-го, сможет использовать свою медиа-империю, чтобы улучшить репутацию банка. Его тесные связи с украинской властью и Нацбанком также не помешают.

«Финансовый рынок Украины недоразвит. Банк с вкладчиками (население) – это один из самых дорогих способов накопления наличности для бизнеса Фирташа", - отмечает Вальчишен.

«Действительно, бизнес Фирташа достаточно крупный, чтобы одалживать за рубежом, например, с помощью размещения евробондов. Но это может подвергнуть его бизнес огромным рискам, связанным с обменом иностранной валюты", - добавляет Вальчишен.