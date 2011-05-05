Оппозиция поддержит отмену ТО для легковых автомобилей

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что оппозиция поддерживает отмену обязательного технического осмотра для легковых автомобилей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом заместитель председателя ВР сказал, комментируя внесенный Президентом Украины на рассмотрение парламента проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что в последнее время в украинском обществе активно ведется дискуссия о необходимости отмены обязательного технического осмотра, прежде всего для легковых автомобилей, не используемых в коммерческих целях. По его словам, по инициативе депутатов от оппозиции этот вопрос неоднократно поднимался в Верховной Раде, однако провластные фракции не давали ни одного голоса в его поддержку. В то же время, под воздействием оппозиции и общественности, 15 апреля был внесен такой законопроект от имени Президента Украины, а 19 апреля законопроект был включен в повестку дня сессии.

Вице-спикер парламента выразил убеждение, что, несмотря на то, что инициативу общественности и оппозиции переформатировали в инициативу Президента, оппозиция будет голосовать за принятие данного законопроекта, поскольку речь идет о необходимости ликвидировать теневые и коррупционные схемы, которые используются работниками Госавтоинспекции при прохождение техосмотров. Он отметил, что, по оценкам экспертов, около 90% владельцев транспортных средств получают талон о прохождении технического осмотра без проведения проверки, с помощью так называемых коррупционных схем, а объем таких неофициальных платежей ежегодно составляет около миллиарда гривен.

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что на следующей пленарной неделе данный законопроект, как минимум, будет принят в первом чтении.