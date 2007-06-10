В Запорожской области разбился самолет: пилот умер в больнице

В Запорожской области при заходе на посадку разбился самолет "Бекас-Х-32".

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, инцидент произошел накануне поздно вечером в Гуляйпольском районе области.

"9 июня в 21-58 при заходе на посадку самолет "Бекас-Х-32" зацепился крылом за дерево и упал. В результате ЧП пилот самолета - житель Харькова 1968 г.р. получил многочисленные тяжелые травмы, от которых скончался спустя 5 минут после доставки в реанимационное отделение Гуляйпольской районной больницы", - сообщили в МЧС.

Согласно официальным данным, разбившийся самолет принадлежит фирме "Агрохимтранс" зарегистрированной в г. Новомосковск Днепропетровской области.

В Запорожской области он был задействован для выполнения сельхозработ (обработки полей с воздуха).

Справка УНИАН. Вчерашнее ЧП - третье за последние 3 года происшествие с легкими самолетами на территории Запорожской области.

26 июня 2006 года в Куйбышевском районе Запорожской области возле села Смирново задействованный на обработке полей самолет "АН-2" во время взлета столкнулся с "Запорожцем" (по касательной ударил шасси легковой автомобиль "ЗАЗ-969М). В результатестолкновения 2 человека, находившиеся в салоне автомобиля получили травмы, квалифицированные медиками, как "легкие телесные повреждения".

Годом ранее - 3 июня 2005г. в Михайловском районе Запорожской области на аэродроме аэроклуба АТСК во время выполнения учебно-тренировочного полета с высоты 200 м упал и загорелся легкий одномоторный самолет Як-52, принадлежащий Запорожскому авиационно-техническому клубу общества содействия обороне Украины. Погибли пилот-инструктор и курсант.