Немецкий гонщик совершил кругосветное путешествие за 180 дней

Немецкий гонщик Райнер ЦИТЛОУ совершил кругосветное путешествие за 180 дней на автомобиле Volkswagen Caddy EcoFuel.

Как передает MIGnews, мощность этой модели не превышает 109 лошадиных сил, она работает исключительно на сжатом природном газе - самом экологичном виде жидкого топлива. При его сжигании образуется примерно на 75% меньше окиси углерода, чем при использовании бензина. Кроме того, автомобиль практически не имеет выхлопа в виде частиц сажи.

Общая протяжённость путешествия составила 45 000 километров. Во время путешествия пришлось преодолевать пустыни, горы и безлюдные места.

Рекорд 36-летнего искателя приключений из Манхайма внесен в Книгу рекордов Гиннесса – его достижение отмечено как пересечение пяти континентов на экологическом виде транспорта.