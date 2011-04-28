Самолет Днепропетровск-Москва сломал шасси при посадке

Сегодня, 28 апреля, самолет Embraer 145, выполнявший рейс авиакомпании "АэроСвит" VV505 Днепропетровск–Москва, после посадки в аэропорту "Шереметьево" выехал за пределы рулежной дорожки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, на борту самолета находились 30 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет.

Самолет приземлился в аэропорту "Шереметьево" в 16:13 по местному времени. В процессе выруливания со взлетно-посадочной полосы воздушное судно не удержалось в пределах рулежной дорожки и выкатилось на грунтовое покрытие. В результате этого повреждено шасси.

Авиакомпания готовит воздушное судно для доставки в Днепропетровск пассажиров рейса VV506 Москва–Днепропетровск.

Для расследования причин инцидента будет создана комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).