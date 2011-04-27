Тимошенко должна понести наказание за преступление перед Украиной

Газовый контракт, подписанный Юлией Тимошенко в Москве в 2009 году, стал причиной повышения цен на практически все, что нужно для жизни людей - от коммунальных платежей до молока и хлеба.

"Юлина формула", как в народе окрестили московский газовый контракт, фактически означает взрывчатку, подложенную под всю промышленность Украины. Без решения Кабинета Министров, наперекор всем директивам, которые дало ей государство, Тимошенко зимой в 2009 году пошла на колоссальную уступку Москве. Она согласилась на базовую цену на газ в 450 долларов за тысячу кубов.

Что это значит, знает каждый, потому что от цены на газ зависит цена на все - на коммунальные услуги, на стоимость продукции, на хлеб и на все, что к хлебу.

Тимошенко не имела права единолично принимать в Москве такое решение. Потому что Украина - не ЕЭСУ. Украина - не ее частная собственность. Тимошенко имела план. И базовая цена в 450 долларов за тысячу кубов - это часть того плана.

Ю.Тимошенко понимала: такая высокая цена на газ доведет до банкротства украинские предприятия. И тогда произойдет новое перераспределение страны. Не без того, что Тимошенко пыталась избежать уголовной ответственности, которая висела над ней в России.

Однако те, кто сегодня говорит, что она содеяла такую несправедливость Украине, лишь поддавшись давлению Кремля, - или наивны, или говорят неправду.

Цена на газ в 450 долларов за тысячу кубов повлекла резкий скачок цен в Украине. Хорошо, что в самом начале удалось, по крайней мере, промышленность уберечь - Харьковские соглашения, как ни горьки они для Украины, все же позволили снизить цену на газ и сохранить основные отрасли украинской экономики. Удалось избежать таким образом закрытия многих предприятий-гигантов. Люди сохранили рабочие места. Не случилось массового всплеска безработицы. Можно ли было в этой ситуации сделать больше?

Тяжело ответить на этот вопрос. Удалось основное - остановлено стремительное падение экономики. Была стабилизирована ситуация. И уже сейчас мы говорим, что по итогам первого полугодия нынешнего года можно во втором полугодии поднимать социальные стандарты. Появилась надежда на облегчение.

Означает ли это, что мы должны так просто простить Тимошенко то большое зло, которое она принесла Украине и людям своими газовыми соглашениями? Все-таки она должна понести справедливое наказание. Чтобы каждый, кто приходит к власти, вынес из этой истории добрый урок - Украиной, ее добром, ее интересами чиновник даже высшего уровня не может распоряжаться как своей частной собственностью.

Потому мы требуем суда над Тимошенко. Честного, справедливого и открытого. Пусть Украина и мир увидят настоящее лицо Тимошенко и сами себе дадут ответ на вопрос, что она принесла государству и людям, прикрываясь красивыми словами и сладкой ложью.

Герои Украины Степан Хмара, Николай Янковский, Георгий Скудар, Валентин Ландик, Тамара Прошкуратова, Сергей Тулуб, Татьяна Засуха