Сотрудники МЧС спасли верблюда, провалившегося в колодец

В Запорожской области сотрудники Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций спасли верблюда, провалившегося в колодец.

Как сообщили УНИАН в Запорожском территориальном управлении МЧС, инцидент произошел накануне на побережье Азовского моря.

"5 июня на пункт связи пожарной части г. Приморск от директора детского оздоровительного лагеря "Алые паруса" поступило сообщение о том, что в расположенный неподалеку от лагеря канализационный колодец провалился верблюд. Выехав на место происшествия, спасатели действительно обнаружили канализационный колодец 2,5 м глубиной, в котором находился верблюд весом около 400 кг", - сообщили в МЧС.

Чтобы извлечь животное на поверхность, спасателям пришлось пригнать на место происшествия экскаватор местного управления жилищно-коммунального хозяйства.

"С его помощью верхнюю часть канализационного колодца подрыли и сняли, что затем позволило спасателям с помощью ковша экскаватора поднять обвязанного веревками верблюда из колодца", - рассказали в МЧС, отметив, что в результате происшедшего животное не пострадало.