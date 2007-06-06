В Киеве откроется выставка беспородных собак ”Кубок Барбоса - 2007”

Первая в истории Киева выставка беспородных собак "Кубок Барбоса - 2007" состоится 9 июня в Парке Дружбы народов . Организатор - Молодежная Лига Защиты Животных. Лозунг выставки - "Для дружбы не важна порода". В программе мероприятия - выставка собак, лотерея, благотворительная ярмарка, конкурсы с призами для детей, выставка фотографий и детских работ, показ собачьей моды "Счастливчики-2007" и др. Начало регистрации участников в 12-00. Открытие выставки - в 13-00. Телефон: 8-066-182-18-87.