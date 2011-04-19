Гражданин Украины купил самую дорогую квартиру в Великобритании, которая находится в одном из самых престижных районов Лондона возле Hyde Park.

Об этом пишет британская Daily Telegraph со ссылкой на данные реестра владельцев недвижимости.

По данным газеты, неназванный украинец через оффшорную компанию в 2007 году заплатил наличными за трехэтажный пентхауз в эксклюзивном доме One Hyde Park 135,4 миллиона фунтов.

Издание написало, что покупатель воспользовался для этого услугами компании Water Property Holdings.

Daily Telegrapf замечает, что украинец купил квартиру, которая занимает три последних этажа в доме, в девелоперском состоянии, и для приведения ее в жилое состояние необходимо еще около 60 млн. фунтов.

По данным газеты, в этом доме всего 45 квартир, которые были проданы за рекордные почти миллиард фунтов, большинство - также через оффшорные компании.