На Дарницком мосту открыли движение на левый берег

Сегодня в Киеве открыто автомобильное движение с правого на левый берег на железнодорожно-автомобильном переходе через Днепр.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия движения приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, первый заместитель министра инфраструктуры Константин ЕФИМЕНКО, генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей КРИВОПИШИН, а также руководители Киевской горгосадминистрации.

Начало движения по переходу с правого на левый берег является второй очередью строительства железнодорожно-автомобильного перехода. Заезжать на мост теперь можно будет со стороны Конча-Заспы. В ходе строительства перехода впервые в Украине было использовано дорожное покрытие из литого асфальта – «Гус-асфаль» по швейцарской технологии с двухслойной гидроизоляцией. Гарантийный срок службы данного покрытия составляет более 30 лет.

По информации пресс-службы Юго-Западной железной дороги, на мосту установлено надежное барьерное ограждение сдерживающей мощностью в три раза выше, чем на других мостах. Общая длина автомобильного переезда составляет 2,23 тыс. м. При строительстве смонтировано 2,26 тыс. тонн металлоконструкций, уложено 31 тыс. квадратных метров асфальтового покрытия, установлено 2,23 тыс. метров перильного и 4,46 тыс. метров барьерного ограждения.

По информации пресс-службы правительства, в конце 2011 года на Дарницком мосту будут введены в действие еще по одному съезду с левого на правый и с правого на левый берег. В мае 2011 года планируется открыть автомобильный проезд с правого берега на левый с заездом со стороны моста Патона, а в октябре 2011 года – проезд с левого на правый берег с выездом в направлении Конча-Заспы.

В правительстве подчеркивают, что железнодорожно-автомобильный мостовой переход через Днепр – первый построенный в столице мост за последние 30 лет.

Справка УНИАН. 27 сентября 2010 года было открыто железнодорожное сообщение через Днепр по Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

28 октября 2010 года начал работать пересадочный узел «Левый берег», который объединяет железнодорожные и автотранспортные маршруты Березняков, Русановки, Позняков и Харьковского массива.

17 декабря прошлого года было открыто автомобильное движение по переходу через Днепр с левого на правый берег.