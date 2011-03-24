В "золотом треугольнике" произошли два сильных землетрясения

Два сильных землетрясения магнитудой 7 произошли сегодня в малонаселенной области на стыке границ Мьянмы, Таиланда и Лаоса. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.Эпицентр подземных толчков находился на территории Мьянмы в 111 километрах к северу от таиландского города Чианграй. Подземные толчки ощущались даже на территории Вьетнама.

Очаг первого землетрясения залегал на небольшой глубине в 10 километров, второго - на глубине в 230 километров. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Территория, где произошло землетрясение, мало населена. Эта географическая зона, известная как "золотой треугольник", начиная с 1920-х годов и до середины 90-х была крупнейшим в мире центром выращивания опиумного мака и производства героина.