Экологи обсудят проблемы Киевского зоопарка

31 мая 2007 года о 11.00 в Орхусском информационном-тренинговом центре

(ул. Урицкого, 35) при участии представителей Всеукраинской экологической лиги и Киевского эколого-культурного центра состоится пресс-конференция по проблемам существования Киевского зоологического парка.

На пресс-конференции обсудят следующие вопросы:

Как встретит Киевский зоопарк свой 100-летний юбилей?

Сохранят ли его территорию в нынешних границах?

Улучшатся ли условия содержания животных?

Пресс-служба Всеукраинской экологической лиги

Елена Швец тел. для аккредитации: (044) 251-13-32

Детальнее по адресу: www.ecoleague.net