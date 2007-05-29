Экологи обсудят проблемы Киевского зоопарка
11:21, 29 мая 2007Разное
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31 мая 2007 года о 11.00 в Орхусском информационном-тренинговом центре
(ул. Урицкого, 35) при участии представителей Всеукраинской экологической лиги и Киевского эколого-культурного центра состоится пресс-конференция по проблемам существования Киевского зоологического парка.
На пресс-конференции обсудят следующие вопросы:
Как встретит Киевский зоопарк свой 100-летний юбилей?
Сохранят ли его территорию в нынешних границах?
Улучшатся ли условия содержания животных?
Пресс-служба Всеукраинской экологической лиги
Елена Швец тел. для аккредитации: (044) 251-13-32
Детальнее по адресу: www.ecoleague.net
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