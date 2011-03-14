В конкурсе на воссоздание Десятинной церкви 10 участников

Участие в конкурсе на определение лучшей концепции воссоздания Десятинной церкви принимают 10 профессиональных творческих коллективов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Главное управление градостроения и архитектуры.

Как отмечает пресс-служба, “специалисты, которые принялись за это достаточно сложную задачу, имеют опыт работы по реставрации и реабилитации памятников архитектуры, истории и археологии, тесно сотрудничают с зарубежными коллегами и знакомы с лучшими образцами реализации проектов по сохранению архитектурных памятников мирового значения”.

В настоящее время все коллективы получили исходные данные и условия конкурса. Работы должны быть представлены на рассмотрение жюри до 25 апреля, а результаты конкурса будут объявлены и презентованы общественности 30 апреля 2011 года.

Пресс-служба напоминает, что в феврале этого года объявлен блицконкурс на определение лучшей градостроительной, культурной, архитектурной и художественной концепции консервирования и современной музеефикации аутентичных остатков церкви Богородицы (Десятинной), памятника археологии национального значения «Город Владимира – Детинец древнего Киева с фундаментами Десятинной церкви» с созданием архитектурного ансамбля с возможностью экскурсионного посещения, совершения религиозной службы и проведения протокольных мероприятий.