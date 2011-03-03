"Мотор Сич" приобретет Винницкий авиазавод

ОАО "Мотор Сич" приобретет государственное предприятие "Винницкий авиационный завод" и наладит на нем ремоторизацию вертолетов "Ми-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Виннице сообщил председатель Совета директоров "Мотор Сичи" Вячеслав БОГУСЛАЕВ.

«Экономика на Винницком авиазаводе сложилась не лучшим образом и Министерство промышленной политики решило пойти по пути банкротства предприятия. В результате этого приблизительно через полгода предприятие в Виннице станет полноправной частью "Мотор Сичи". У нас уже есть девять заводов, Винницкий станет – десятым. Мы могли пойти по другому пути – выкупить данное предприятие, но за этим стоит целый ряд процессуальных моментов, связанных с судами, жалобами, оспариваниями и т.д. Поэтому более чистый и быстрый вариант – через банкротство», - сообщил В.БОГУСЛАЕВ.

Он также отметил, что Президент поставил задачу: восполнить недостающую подотрасль авиационной промышленности и организовать конструкторское бюро, которое будет проектировать и сопровождать свои вертолеты, и немедленно приступить к ремоторизации существующей вертолетной техники в украинской армии.

«Попутно мы изучили рынок гражданских вертолетов и поняли, что сегодня наиболее востребованы в мире вертолеты, размерность которых такая, как у Ми-2 – 4-6 тонн взлетной массы. Для этого мы открыли свое конструкторское бюро, которое имеет право заниматься модернизацией и ремоторизацией вертолетной техники», - сообщил В.БОГУСЛАЕВ.

Он отметил, что предприятие уже получило ряд технических заданий на "Ми-2".

«Мы уже получили техническое задание на наши "Ми-2" от Министерства чрезвычайных ситуаций, в ближайшее время получим ТЗ от Министерства обороны, от Министерства внутренних дел и Департамента лесного хозяйства. Таким образом, мы будем иметь четыре твердых заказа на изготовление вертолетов под санитарные, под патрульные, под пожарные, под вахтовые варианты использования "Ми-2», - сообщил В.БОГУСЛАЕВ.

Вертолетная программа будет состоять из четырех этапов. Первый – это модернизация и замена двигателей на вертолетах Ми-2. Второй этап – более глубокая модернизация (изменение формы фюзеляжа, вынесение топливных баков за пределы салона вертолета, замена редуктора). Третий – это разработка и сертификация собственной модификации вертолета Ми-2МСБ2 и четвертый – запуск сборки этого типа вертолета здесь в Виннице. Разработку вертолета планируется завершить в этом году, чтобы к концу года уже получить сертификат на него.

На всю программу нужно около 80-100 миллионов долларов и она будет рассчитана на 7 лет. По итогам реализации программы «Мотор Сич» рассчитывает выйти на выпуск 15-20 вертолетов Ми-2МСБ2 ежемесячно. Ориентировочная цена такого вертолета составит 9 млн. грн., при том что аналогичный вертолет российской сборки стоит около 3,5-4 млн. долларов.

Кроме того, на следующей неделе ряд работников "Винницкого авиационного завода" поедут на основной завод в Запорожье для прохождения необходимого обучения.

До конца марта в Винницу будут доставлены первые два вертолета, которые будут проходить ремоторизацию, которые должны быть готовы к эксплуатации уже в мае.

Как сообщал УНИАН, Винницкая областная государственная администрация в лице председателя облгосадминистрации Николая ДЖИГИ и Открытое акционерное общество "Мотор Сич" в лице председателя Совета директоров Вячеслав БОГУСЛАЕВА подписали меморандум о проведении совместных работ по ремоторизации вертолетов "Ми-2" государственным предприятием "Винницкий авиационный завод" и ОАО "Мотор Сич".

Справка УНИАН. Запорожское ОАО “Мотор Сич” - одно из крупнейших предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. В состав ОАО “Мотор Сич” входят структурные единицы, расположенные на территории Украины: Запорожский моторостроительный завод, Запорожский машиностроительный завод им.. Омельченко, Снежнянский машиностроительный завод, Волочиский машиностроительный завод, авиакомпания «Мотор Сич».