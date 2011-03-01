В Тернополе два месяца отложили повышение цен на маршрутки

В Тернополе минимум на два месяца отсрочили повышение тарифов на проезд в маршрутных такси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил городской председатель Тернополя Сергей НАДАЛ.

По его словам, по результатам общественных слушаний было принято решение не проводить конкурс среди перевозчиков на обслуживание маршрутной сети города, который должен был состояться сегодня.

«Вместо этого мы заключим дополнительные соглашения с перевозчиками до 31 мая на осуществление перевозок на прежних условиях и по тем же маршрутам. В мае мы же проведем конкурс на новую транспортную сеть», – сказал С.НАДАЛ.

До проведения конкурса, по его словам, стоимость проезда в маршрутных автобусах останется на уровне 1,5 грн., а в троллейбусах – 1 грн.

«В соответствии с условиями нового конкурса, в Тернополе будут курсировать социальные маршрутки, тариф в которых будет составлять 1,5 грн. и которые будут перевозить льготников без ограничений, а также маршрутные такси, проезд в которых будет стоить 2 грн. Проезд льготников будет компенсироваться из государственного бюджета, кроме этого, на эти цели при пересмотре бюджета мы заложим средства и в городском бюджете», – сказал С.НАДАЛ.

Он добавил, что протесты прокуратуры по поводу проведения конкурса, который должен был состояться 28 февраля, сегодня на заседании горисполкома отклонены как не содержащие достаточных юридических обоснований.

Как сообщал УНИАН, 8-11 февраля частные перевозчики не вывели на маршруты треть автобусов в знак протеста против неравных условий конкурса на обслуживание маршрутов города, запланированного на 28 февраля. В одном из объектов конкурса собраны самые рентабельные маршруты. При этом, претендент на этот объект должен иметь 96 автобусов, тогда как в автопарках местных перевозчиков не более 15-20 автобусов.

После того как прокуратура опротестовала решение исполкома об организации конкурса, 12 февраля перевозчики прекратили акцию протеста.

Предусматривалось, что после проведения конкурса ориентировочно с 1 марта тарифы на проезд в маршрутном транспорте вырастут с 1,5 до 2 грн., в троллейбусах – с 1 до 1,5 грн. Новые тарифы уже одобрили на общественных слушаниях.

Справка УНИАН. В общей сложности ежедневно на рейсы в Тернополе выходит 203 автобуса, из которых 50 автобусов коммунального предприятия «Горавтотранс», и 47 троллейбусов.